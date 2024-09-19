Benfica, Kızılyıldız'ı 2-1 Yendi - Son Dakika
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Spor

Benfica, Kızılyıldız'ı 2-1 Yendi

Benfica, Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün golleriyle Kızılyıldız'ı mağlup etti.

19.09.2024 22:14
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Benfica, deplasmanda karşılaştığı Kızılyıldız'ı milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün kaydettiği gollerle 2-1 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Portekiz temsilcisi Benfica, deplasmanda Sırbistan ekibi Kızılyıldız ile karşı karşıya geldi. Rajko Mitic Stadyumu'nda oynanan maça Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü ilk 11'de başladı. Portekiz temsilcisi, 9. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Konuk ekip, 29. dakikada Orkun Kökçü'nün serbest vuruştan atıığı golle farkı 2'ye çıkardı. Kızılyıldız'ın tek golü 86. dakikada Milson'dan geldi. Kalan sürede skor değişmeyince Benfica sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başladı.

Öte yandan Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, yabancı bir takımın formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde gol atan ilk Türk takım arkadaşları oldu. Kerem Aktürkoğlu mücadelede 90 dakika sahada kalırken, Orkun Kökçü 88. dakikada yerini Leandro Barreiro'ya bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Benfica, Kızılyıldız'ı 2-1 Yendi - Son Dakika

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