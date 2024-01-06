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Benfica, Orkun Kökçü'nün performansıyla Arouca'yı 3-0 yendi - Son Dakika
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Benfica, Orkun Kökçü'nün performansıyla Arouca'yı 3-0 yendi

Portekiz Birinci Futbol Ligi'nin 16. haftasında Benfica, milli oyuncu Orkun Kökçü'nün birer gol ve asist yaptığı maçta Arouca'yı 3-0 yendi. Rafa Silva, Orkun Kökçü ve Petar Musa'nın golleriyle galip gelen Benfica, lider Sporting Lizbon'un bir puan gerisinde ikinci sırada yer aldı. Arouca ise dört maç sonra kaybederek 16 puanla 13. sırada kaldı.

Benfica, Orkun Kökçü\'nün performansıyla Arouca\'yı 3-0 yendi
06.01.2024 - 23:23,
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Portekiz Birinci Futbol Ligi'nin 16. haftasında Benfica, milli oyuncu Orkun Kökçü'nün birer gol ve asist yaptığı maçta Arouca'yı 3-0 yendi.

Municipal de Arouca Stadı'nda oynanan karşılaşmada Arouca'ya konuk olan Benfica, 39. dakikada Rafa Silva, 47. dakikada Orkun Kökçü ve 85. dakikada Petar Musa'nın golleriyle 3-0 galip geldi.

Karşılaşmada 90 dakika sahada kalan Orkun, üçüncü golün de asistini yaptı.

Bu sonuçla 39 puana çıkan Benfica, lider Sporting Lizbon'un bir puan gerisinde ikinci sırada yer aldı. Dört maç sonra kaybeden Arouca ise 16 puanla 13. basamakta kaldı.

Kaynak: AA
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