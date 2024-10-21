Bengisu Avcı'dan Rekor Geçiş - Son Dakika
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Bengisu Avcı'dan Rekor Geçiş

Bengisu Avcı\'dan Rekor Geçiş

Bengisu Avcı, Molokai Kanalı'nı 12 saat 10 dakikada geçerek kadınlarda Avrupa'nın en hızlı derecesini elde etti.

21.10.2024 11:38
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AMERİKA Birleşik Devletleri'nin Havai Adası'ndaki Molokai Kanalı'nı da 12 saat 10 dakikada yüzerek geçip bunu başaran ilk Türk sporcu olan İzmirli ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, kadınlarda parkurun Avrupa'nın en hızlı derecesinin de sahibi oldu. Okyanus Yedilisi (Ocean 7) olarak adlandırılan dünyanın en zorlu 7 açık deniz yüzüşü projesini tamamlamak için 5'inci etabı da bitiren ilk Türk kadını olan Bengisu Avcı, kadınlarda Avrupa'nın en hızlı derecesi alarak da tarihteki yerini aldı. Cumartesi sabah 04.28'de Molokai'den okyanusa giren İzmirli yüzücü, yaklaşık 42 kilometrelik parkuru 12 saat 10 dakikada bitirerek Havai'ye ulaştı. Bu derece, Molokai etabında Avrupalı bir kadın yüzücü tarafından kayıtlara geçen en hızlı zaman oldu.

Kadınlar klasmanındaki Dünya rekorunun sadece 3 dakika gerisinde kalan Bengisu Avcı, burada da dünyadaki en iyi ikinci kadın derecesinin sahibi oldu. Geçen ay İrlanda ile İskoçya arasındaki Kuzey Kanalı geçişinde hipotermi nedeniyle kıyıya çok az kala eşlikçisi tekneye çıkmak zorunda kalan Bengisu, bu yıl mayıs ayında deniz anası teması yüzünden yarıda bıraktığı Molokai geçişini ise rekorla tamamlamayı başardı. Molokai saatine göre karanlık bir saatte suya girdiğini söyleyen İzmirli yüzücü, "Parkurun önemli bölümünü karanlıkta geçtim. Tepemdeki ay o kadar parlakti ki, ufka baktığımda güneşin doğuşu ile ayın görüntüsünü ayıramıyordum. Büyük dalgalar nedeniyle de saate bakamıyordum. Mor-mavi bir denizden ötesi yoktu" dedi.

DENİZANASI VE KÖPEKBALIĞI TEHLİKESİ

Bengisu Avcı, "Yüzerken bir anda mayıs ayında denizanası teması yaşadığım yere geldiğimi fark ettim. Ne onlar, ne de köpekbalıkları ortada vardı. Karanlıkta uzaktaki dağlar seçiliyordu. Normalde gün doğduktan sonra en az 2-3 saat daha yüzmeliydim ama bir anda dibi gördüm. Ay bana oyun oynuyordu sanki. Sonra beklenen ses geldi, 'Tekne final pozisyonunu alıyor.' Geçiş bitmişti, yüzmemiş sanki uçmuştum. Geçişime izin veren tüm okyanus canlılarına minnettarım" diyerek duygularını özetledi.

ÖNEMLİ OLAN BAŞARMAK

Yaklaşık 12 saatlik bir performansla kayalık kıyıya vardığını da sözlerine ekleyen Bengisu Avcı, "Kaptan, kayalık alana çıkmayı tehlikeli buldu ve beni Alan Davis Plajı'na doğru yönlendirdi. Karanlık suda yolu zar zor bularak plaja adım attığımda saatin 04.38 olduğuna inanamadım. Bu parkurdaki en hızlı kadın derecesi 12 saat 7 dakika ile Avustralyalı Penny Palfrey'ye ait. Ancak her parkur her geçişte size farklı bir doğa sunuyor. Bu bir yarış değil. O nedenle buradaki en güzel duygu, parkuru tamamlamak" dedi.

ONBİNLERCE DOLAR MASRAF

Bu yıl Cook Boğazı ve Molokai'yi geçtiğini, Kuzey Denizi ve ilk Molokai denemesinde tekneye çıkmak zorunda kaldığını vurgulayan Bengisu Avcı, "Her geçiş için karşımıza onbinlerce dolarlık önemli giderler çıkıyor. Bir sponsor olmadan Avrupa'dan gelen rakiplerle mücadele edebilmek gerçekten çok zor. Bu nedenle destekçimin ve tüm ekibimin varlığını yanımda hissetmek çok özel" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Bengisu Avcı'dan Rekor Geçiş - Son Dakika

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