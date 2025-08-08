Bengisu Avcı, Okyanus Yedilisi'ni Tamamladı - Son Dakika
Bengisu Avcı, Okyanus Yedilisi'ni Tamamladı

Bengisu Avcı, Okyanus Yedilisi\'ni Tamamladı
08.08.2025 13:17
Milli yüzücü Bengisu Avcı, Okyanus Yedilisi parkurunu tamamlayan ilk Türk oldu.

"Ocean's 7" (Okyanus Yedilisi) parkurunu tamamlayan ilk Türk ve dünyadaki 38. sporcu olan milli yüzücü Bengisu Avcı, Japonya'da zorlu bir mücadeleyi kazandığını belirterek, "İlk kez bir Türk olarak 7 okyanusu geçtik. Bengisu Avcı ismi Türk sporculara armağan olsun" dedi. Bundan sonra yetiştirdiği sporcularla birlikte parkurlara gitmeye devam edeceğini ifade eden Avcı, ayrıca buz yüzmeye odaklanacağını söyledi.

7 açık su kanalından oluşan "Ocean's 7" (Okyanus Yedilisi) parkurunu tamamlayan ilk Türk ve dünyadaki 38. sporcu olan milli yüzücü Bengisu Avcı, başarıya giden yolda yaşadığı zorlukları Japonya'nın başkenti Tokyo'da İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı.

Okyanus Yedilisi'nin dünyanın farklı bölgelerindeki en zor 7 maraton yüzme parkurundan oluştuğunu belirten Avcı, Japonya'daki Tsugaru Boğazı'nın parkurun son ayağını oluşturduğunu ifade etti. Tsugaru Boğazı'nın aslında 19 kilometre uzunlukta olduğunu ancak akıntılarla birlikte 14,5 saat boyunca 57 kilometre yüzmek zorunda kaldığını vurgulayan milli sporcu, "Bizim için gerçekten çok zordu. O yüzden ekibim, kaptanı ve diğer yetkilileri ikna edebilmek için çok uğraştı" ifadelerini kullandı.

Tsugaru Boğazı'nın Okyanus Yedilisi'nin sonuncu ayağı olduğunu hatırlatan Avcı, "Bu yüzden elimizden geleni yaptık ve bu şekilde başardık" dedi.

"Türk kadınının ne kadar inatçı olduğunu gösterdik"

Tsugaru Boğazı'nda zorlu bir mücadele verdiğini kaydeden Bengisu Avcı, "Bir süre sonra fark ettik ki, 4-5 saat kulaç atsak bile hiç ilerleyemedik" şeklinde konuştu. Kendisiyle birlikte Tsugaru Boğazı'nı geçmeye çalışan İngiliz ve Avustralyalı erkek sporcuların pes ederek bir süre sonra sudan çıktığını belirten Avcı, "Kadın sporcu olduğum için, erkekler çıktığında benim de çıkacağımı düşünmüşler ama çıkmadık ve Türk kadınının ne kadar inatçı olduğunu gösterdik ve bu sayede başardık" diye konuştu.

"Diğer sporculara örnek olsun istedim"

Türkiye Milli Takımı kökenli bir sporcu olarak Okyanus Yedilisi'ni tamamlamanın kendisi için çok önemli olduğunu vurgulayan 29 yaşındaki milli yüzücü, "Çünkü arkamdan gelen sporcuları biliyorum ve onlar için de güzel bir örnek oluşturmasını istiyordum" dedi.

Tüm olumsuzluklara rağmen pes etmediklerinin altını çizen Avcı, "Bitirdiğimde 'Türk gençlerine armağan olsun' demiştim. İlk kez bir Türk olarak yedi okyanusu geçtik. Bengisu Avcı ismi Türk sporcularına armağan olsun" şeklinde konuştu.

"Yetiştirdiğim sporcularla parkurlara gitmeye devam edeceğim"

Bundan sonraki hedeflerine de değinen Bengisu Avcı, yetiştirdiği sporcular olduğunu belirterek, "Onlarla birlikte parkurlara gitmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı. Bir yandan da buz yüzme şampiyonalarına hazırlandığını ifade eden Avcı, "Ama hepsinden önce bunun tadını çıkarmak istiyorum. Çünkü 7 yıldır çok yoruldum. Çok emek verdim" dedi.

Kamuoyuna yansımayan pek çok zorluğun üstesinden geldiğini aktaran Bengisu Avcı, "Bütün ekibime yanımda oldukları için teşekkür ederim. Biraz tadını çıkardıktan sonra buz yüzmeye devam edeceğim. Çünkü ben sporcuyum ve yaptığım şey bu" diye konuştu. - TOKYO

Kaynak: İHA

Bengisu Avcı, Milli Takım, Japonya, tokyo, Kadın, Spor, Son Dakika

