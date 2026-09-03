Benhur Keser: Takım ailesinin bozulmasına izin vermeyeceğiz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Benhur Keser: Takım ailesinin bozulmasına izin vermeyeceğiz

Benhur Keser: Takım ailesinin bozulmasına izin vermeyeceğiz
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Metro Holding Kayserispor'un sağ kanat oyuncusu Benhur Keser, Fatih Karagümrük maçının ardından yaptığı açıklamada takımın bir aile olduğunu vurguladı. Keser, puan kaybı bekleyenlere inat dik duracaklarını ve taraftarlarla birlikte daha güçlü olduklarını belirtti.

METRO Holding Kayserispor'un tecrübeli kanat oyuncusu Benhur Keser, "Harika bir takım, mükemmel bir aile olduk. Hem sahada hem dışarıda. Bu aile ortamının bozulmasına, bizim puan kaybı yaşamamızı bekleyenlere, kötü gitmemizi isteyenlere inat, her zaman olduğu gibi dik duracağız" dedi.

1'inci Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor, ligin 5'inci haftasında dün deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük ile 1-1'lik eşitlikle sahadan ayrıldı. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı takımın tecrübeli sağ kanat oyuncusu Benhur Keser sanal medya hesabından bir paylaşım yaparak, birlik-beraberlik vurgusu yaptı. 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Keser, "Harika bir takım, mükemmel bir aile olduk. Hem sahada hem dışarıda. Bu aile ortamının bozulmasına, bizim puan kaybı yaşamamızı bekleyenlere, kötü gitmemizi isteyenlere inat, her zaman olduğu gibi dik duracağız. Bütün takım arkadaşlarımıza yaptığımız gibi, bu memleketin değerlerine de sonuna kadar sahip çıkacağız. Lig uzun. İyisini, kötüsünü, hatasını aramadan; yapıcı eleştirilerle daha iyi olmamızı sağlayacağız. Hem bizler adına, hem arma adına, hem de siz taraftarlarımız adına. Birlikte daha güçlü olduğumuzu unutmayın. Unutturmayın. Yol uzun" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

Fatih Karagümrük, Metro Holding, Kayserispor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Benhur Keser: Takım ailesinin bozulmasına izin vermeyeceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Salgın kabusu geri döndü Ebola, koronadan bile hızlı yayılıyor Salgın kabusu geri döndü! Ebola, koronadan bile hızlı yayılıyor
Esad dönemi nükleer faaliyetleri gün yüzünde: 73 ton uranyum bulundu Esad dönemi nükleer faaliyetleri gün yüzünde: 73 ton uranyum bulundu
Araç üzerinden havai fişek atan konvoya 900 bin lira ceza Araç üzerinden havai fişek atan konvoya 900 bin lira ceza
Konyaspor’a eski yöneticilerinden icra şoku Konyaspor'a eski yöneticilerinden icra şoku
Otopsi raporundan sonra Erhan Çelik isyan etti: Hesap verecekler Otopsi raporundan sonra Erhan Çelik isyan etti: Hesap verecekler
KKTC’de gemi faciasının ardından kriz büyüyor Hükümetten çekiliyorlar KKTC'de gemi faciasının ardından kriz büyüyor! Hükümetten çekiliyorlar
Düğün fotoğrafı çekiminde şaşırtan anlar: Damattan önce fotoğrafçı öptü Düğün fotoğrafı çekiminde şaşırtan anlar: Damattan önce fotoğrafçı öptü

18:00
Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin soruşturmada doktoru gözaltına alındı
Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada doktoru gözaltına alındı
17:51
Dorgeles Nene’nin ev haline beğeni yağdı
Dorgeles Nene'nin ev haline beğeni yağdı
17:17
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Önen’in acı günü
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Önen'in acı günü
16:33
Silivri’deki gemi kazasında bilirkişi raporu ortaya çıktı: Dümende tecrübesiz 3. kaptan vardı, gözcü yoktu
Silivri'deki gemi kazasında bilirkişi raporu ortaya çıktı: Dümende tecrübesiz 3. kaptan vardı, gözcü yoktu
16:24
Ahmet Davutoğlu pazartesi günü ifade verecek
Ahmet Davutoğlu pazartesi günü ifade verecek
16:08
Fenerbahçe’ye UEFA’dan kötü haber gelebilir
Fenerbahçe'ye UEFA'dan kötü haber gelebilir
15:13
Kurtlar Vadisi’nin efsane malikanesi satışa çıktı Fiyatı dudak uçuklattı
Kurtlar Vadisi'nin efsane malikanesi satışa çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 18:11:23. #7.13#
SON DAKİKA: Benhur Keser: Takım ailesinin bozulmasına izin vermeyeceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement