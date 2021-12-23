Benjamin Mendy'ye bir tecavüz davası daha!

Fransız oyuncunun 24 Ocak'ta hakim karşısına çıkması beklenirken, Liverpool'da cezaevinde tutulan oyuncu için toplam suçlama sayısı böylece 7 oldu.

MAHKEME 24 OCAK'TA

Son çıkan suçlamanın ardından Fransız oyuncuya açılan tecavüz davalarının sayısı 7'ye yükseldi. Fransız oyuncunun 24 Ocak'ta hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Aleyhindeki suçlamaların, 16 yaşın üzerindeki dört şikayetçiyle ilgili ise Mart 2021 ile Ağustos 2021 arasında gerçekleştiği iddia ediliyor.

MANCHESTER CİTY İLE SÖZLEŞMESİ ASKIDA

Manchester City, Fransız sol bek Mendy ile olan sözleşmesini soruşturma sonuçlanana kadar askıya alındığını duyurmuştu.