Benzema, 25 dakikada Chelsea'yi sahaya çıktığına pişman etti! - Son Dakika
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Benzema, 25 dakikada Chelsea'yi sahaya çıktığına pişman etti!

06.04.2022 23:34

Real Madrid, deplasmanda Chelsea'yle karşılaştı. Eflatun-beyazlılarda son haftaların formda yıldızı Karim Benzema 25 dakikada 3 gole imza attı. Real Madrid, Karim Benzema'nın akıllara durgunluk veren performansıyla Chelsea'ye kabusu yaşattı. İspanyol devinin Fransız golcüsü, 25 dakika içinde 3 gol atarak Maviler'i oldukça zor duruma soktu.

Real Madrid, Karim Benzema'nın akıllara durgunluk veren performansıyla Chelsea'ye kabusu yaşattı. İspanyol devinin Fransız golcüsü, 25 dakika içinde 3 gol atarak Maviler'i sahadan sildi ve Real Madrid mücadeleyi 3-1 kazandı.

ÜST ÜSTE 2 MAÇTA HAT-TRICK YAPTI

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Paris Saint-Germain'e 3 gol atarak, Real Madrid'e çeyrek finali getiren Karim Benzema, Chelsea karşısında da şovunu yaptı. İngiliz devinin filelerini 21, 24 ve 46. dakikada havalandıran yıldız futbolcunun performansı sosyal medyaya damga vurdu. Chelsea'nin tek golünü 40. dakikada Havertz atarken, Maviler sahasında 3-1 mağlup oldu. Real Madrid ile Chelsea arasındaki rövanş, 12 Nisan salı günü Santiago Bernabeu'da oynanacak.

Dünya, Benzema'yı konuşuyor! Sadece 25 dakikada Chelsea'yi sahaya çıktığına pişman etti
Dünya, Benzema'yı konuşuyor! Sadece 25 dakikada Chelsea'yi sahaya çıktığına pişman etti

"KARIM BENZEMA, TWEET BU KADAR"

Paris Saint-Germain'e karşı 17 dakikada 3 gol atan Benzema, Chelsea karşısında ise 25 dakikada hat-trick yaptı. Yıldız futbolcu için Real Madrid resmi sosyal medya hesabından, "Karim Benzema. Tweet bu kadar" paylaşımı yapıldı.

Dünya, Benzema'yı konuşuyor! Sadece 25 dakikada Chelsea'yi sahaya çıktığına pişman etti
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Paris Saint Germain, Karim Benzema, Real Madrid, Chelsea, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Benzema, 25 dakikada Chelsea'yi sahaya çıktığına pişman etti! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Benzema, 25 dakikada Chelsea'yi sahaya çıktığına pişman etti! - Son Dakika
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