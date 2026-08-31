Benzema Al Hilal ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Benzema Al Hilal ile yollarını ayırdı

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Al Hilal, Karim Benzema ile sözleşmesini karşılıklı anlaşma ile feshetti.

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, 38 yaşındaki Fransız golcü Karim Benzema ile yollarını ayırdı.

Kulübün açıklamasında, "Al-Hilal ve Fransız oyuncu Karim Benzema, karşılıklı anlaşma ile sözleşmelerini feshetme konusunda anlaştı ve böylece Benzema'nın Al-Hilal'in A takımındaki dönemi sona erdi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Al-Hilal, Benzema'nın takımda geçirdiği süre boyunca yaptığı katkılardan, hem saha içinde hem de saha dışında sergilediği profesyonellikten, özveriden ve liderlikten dolayı takdirlerini ifade etti. Kulüp, Karim Benzema'ya Al-Hilal formasıyla geçirdiği süre için içten teşekkürlerini ve takdirlerini sunar ve kariyerinin bir sonraki aşamasında kendisine başarılar diler." denildi.

Benzema, Al-Hilal formasıyla geçen sezon tüm kulvarlarda 34 maçta 25 gol kaydetti.

Kaynak: AA

Karim Benzema, Al Hilal, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Benzema Al Hilal ile yollarını ayırdı - Son Dakika

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