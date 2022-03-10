Benzema, tarih yazdı! Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ndeki çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
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Benzema, tarih yazdı! Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ndeki çeyrek finale yükseldi

10.03.2022 07:32

Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin golüyle geriye düşen Real Madrid, Karim Benzema'nın golleriyle rakibini 3-1 yenerek tur biletini aldı.

Real Madrid ile Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi son 16 turu 2. maçında Santiago Bernabeu'da karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadeleyi İspanyol devi 3-1 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Benzema, Paris Saint-Germain'i yok etti! Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ndeki tarihi maçta çeyrek final biletini aldı

BENZEMA ŞOV

Karşılaşmaya müthiş başlayan Paris Saint-Germain peş peşe bulduğu pozisyonların ardından 39.dakikada Mbappe'yle öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ererken, Real Madrid'i teknik direktör Ancelotti, 57. dakikada yaptığı değişikliklerle ayağa kaldırdı. Rodrygo ve Camavinga'yı oyuna sokan İtalyan hoca, takıma adeta enerji pompaladı. Bu dakikadan itibaren sağlı sollu gelen Real Madrid, 61, 76 ve 78. dakikada Karim Benzema'nın golleriyle maçı 3-1 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Benzema, Paris Saint-Germain'i yok etti! Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ndeki tarihi maçta çeyrek final biletini aldı
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Son Dakika Spor Benzema, tarih yazdı! Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ndeki çeyrek finale yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Benzema, tarih yazdı! Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ndeki çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
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