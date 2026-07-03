Beren Kalyoncu, WFM Unvanını Kazandı

Milli satranç sporcusu Beren Kalyoncu, Hırvatistan'da düzenlenen 38. Uluslararası Pula Açık Satranç Turnuvası'ndaki performansıyla Woman FIDE Master (WFM) ünvanının sahibi oldu.

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre, daha önce Woman Candidate Master (WCM) ünvanına sahip olan milli sporcu Beren Kalyoncu, Hırvatistan'da gerçekleştirilen organizasyonda gösterdiği başarılı performansla Woman FIDE Master (WFM) ünvanını almaya hak kazandı.

Federasyon, WFM unvanını elde eden Beren Kalyoncu'yu tebrik ederek başarılarının devamını diledi.