Bergama Belediyespor - Artvin Hopaspor: 2-2 - Son Dakika
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Bergama Belediyespor - Artvin Hopaspor: 2-2

20.03.2022 16:15
Bergama Belediyespor - Artvin Hopaspor: 2-2

STAT: AtatürkHAKEMLER: Gökhan Alkayalar (xx), Muhammed Münir Dadı (xx), Turgut Evran (xx)BERGAMA BELEDİYESPOR: Deniz Çörtlen (x) - Deniz Keskin (xx), İlyas (x), Batuhan (xx), Doğukan (x), Mehmet (x) (Dk. 46 Veysel x), Yusuf Can Abay (xx), Murat (xx) (Dk. 70 Mert x), Hamit (x) (Dk.

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Gökhan Alkayalar (xx), Muhammed Münir Dadı (xx), Turgut Evran (xx)

BERGAMA BELEDİYESPOR: Deniz Çörtlen (x) - Deniz Keskin (xx), İlyas (x), Batuhan (xx), Doğukan (x), Mehmet (x) (Dk. 46 Veysel x), Yusuf Can Abay (xx), Murat (xx) (Dk. 70 Mert x), Hamit (x) (Dk. 80 Kerim), Oğuzhan (xx) (Dk. 84 Celil x), Burak (x)ARTVİN HOPASPOR: Beycan (x) - Ender (xx), Gurur (xxx), Osman (xx), Sefa Ali (xxx) (Dk. 80 Ömer ), Ali Say (xxx) (Dk. 89 Çayan), Fatih (xxx), Yasin (xxx), Furkan Cinkaya (xx) (Dk. 76 Furkan Tuşik x), Selim (xxx) (Dk. 89 Hüseyin Can), Bilal (xx) (Dk. 76 Melih x)GOLLER: Dk. 90 Ömer (Kendi Kalesine), Dk. 90+2 Celil (Bergama Belediyespor) - Dk. 9 Sefa Ali, Dk. 75 Ali Say (Artvin Hopaspor),

SARI KARTLAR: Batuhan, Hamit, Murat (Bergama Belediyespor)

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta alt sıralardan uzaklaşmayı hedefleyen Bergama Belediyespor evinde 2-0 geriye düştüğü maçta son dakikalarda attığı gollerle Artvin Hopaspor'la berabere kaldı: 2-2. Maça hızlı başlayan Artvin Hopaspor 9'uncu dakikada Sefa'nın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıyı 1-0 galip bitiren konuk takım 75'inci dakikada Ali Say ile farkı ikiye çıkardı. Artvin Hopasporlu Ömer 90'ıncı dakikada kendi kalesine attığı golle Bergama Belediyespor'u umutlandırdı. İzmir ekibi 90+2'nci dakikada Celil'in golüyle mağlubiyetten kurtuldu. Bergama Belediyespor bu sonuçla puanını 33 yaparken, Artvin Hopaspor ise 44 puana yükseldi.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bergama Belediyespor - Artvin Hopaspor: 2-2 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bergama Belediyespor - Artvin Hopaspor: 2-2 - Son Dakika
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