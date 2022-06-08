Bergama Belediyespor'da Cemil Ferah dönemi - Son Dakika
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Bergama Belediyespor'da Cemil Ferah dönemi

08.06.2022 10:36
Bergama Belediyespor'da Cemil Ferah dönemi

TFF 3'üncü Lig'deki İzmir temsilcilerinden Bergama Belediyespor'un olağan genel kurulunda başkanlığa Cemil Ferah getirilirken, yönetimin en önemli görevi kulübün şirketleşme çalışmalarını yürütmek olacak.

TFF 3'üncü Lig'deki İzmir temsilcilerinden Bergama Belediye spor'un olağan genel kurulunda başkanlığa Cemil Ferah getirilirken, yönetimin en önemli görevi kulübün şirketleşme çalışmalarını yürütmek olacak.

Bergama Kültür Merkezi Salonu'nda gerçekleşen kongrede konuşan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Resmi Gazete'de yayınlanan kanun gereği profesyonel futbol kulüplerinin anonim şirkete dönüşmesi sürecinin sıkı takipçisi olacaklarının altını çizdi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın ilk üç maddesi gibi Bergamaspor'un Bergama'da kalması, faaliyetlerini Bergama'da yürütmesi, isminin korunması ve forma renklerinin değiştirilmemesinin takipçisi olacaklarını ve bu maddelerin tartışmaya açık olmayacağını söyleyen Başkan Koştu, bu sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi için elinden gelen gayreti göstereceğini ifade etti.

Belediye Başkanı Koştu, "Buradan Bergama sevdalısı iş adamlarımıza seslenmek istiyorum. Gelin kanun gereği tüm Türkiye'deki futbol kulüplerinde olduğu gibi ilçemizde de anonim şirkete dönüşecek olan Bergamaspor'umuzun şirketini sizler kurun. Bizler de sizlerle birlikte bu sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi, sağlıklı temellerin oluşması için elimizden geleni yapalım" dedi. Başkan Koştu, konuşmasında Bergama'ya yapılan ve yapılacak olan yeni 14 Eylül Stadyumu başta olmak üzere, halı sahalar, gençlik merkezi ve spor tesisleri için Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür etti.Bergamaspor'un anonim şirkete dönüşmesi sürecini de yürütecek olan yönetim oy birliği ile kabul edildi. Cemil Ferah'ın başkanlığındaki yeni yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu: Muhammed Şahin, Fatih Özay, Şenol Çakı, Alperen Şen, İlyas Toprak, Mustafa Diz, Muhammed Ashour, İbrahim Koç.


Bergama Belediyespor'da Cemil Ferah dönemi
Bergama Belediyespor'da Cemil Ferah dönemi
Bergama Belediyespor'da Cemil Ferah dönemi
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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Bergama Belediyespor, Bergama, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bergama Belediyespor'da Cemil Ferah dönemi - Son Dakika

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