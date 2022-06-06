Bergama Belediyespor'da kongre günü - Son Dakika
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Bergama Belediyespor'da kongre günü

06.06.2022 12:46
Bergama Belediyespor'da kongre günü

TFF 3'üncü Lig'deki İzmir temsililerinden Bergama Belediyespor'un genel kurulu yarın düzenlenecek.

TFF 3'üncü Lig'deki İzmir temsililerinden Bergama Belediyespor'un genel kurulu yarın düzenlenecek. Bergama Kültür Merkezi Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak kongrede kulübün şirketleşip yoluna dernek olarak değil, anonim şirket olarak devam etmesi de gündeme alınacak. Bergama'da mevcut Başkan Bilir Altay'ın göreve devam edip etmeyeceği belirsizliğini korurken, Süper Lig'den düşen Altay'da 6 yıl başkanlık yapıp geçen aylarda istifa eden Özgür Ekmekçioğlu'nun kulübü şirketleştirmeye talip olduğu iddia edilmişti.


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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Bergama Belediyespor, Bergama, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bergama Belediyespor'da kongre günü - Son Dakika

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