Bergama Belediyespor, Karaköse ile kazandı

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta düşme hattında yer alan Bergama Belediyespor, yeni teknik patronu Halim Karaköse yönetiminde çıktığı ilk maçta Osmaniye Futbol Kulübü'nü 3-0 yenerek umut tazeledi.

Tam 9 maç sonra kazanan İzmir ekibi 90 dakika bitiminde büyük sevinç yaşarken, Karaköse takımın daha iyi konuma geleceğini söyledi. İlk maçında alınan galibiyetin çok mutluluk verici olduğunu belirten Halim Karaköse, "İnanıyorum ki en kısa zamanda ateş hattından kurtulacağız. Oyuncularımı kutluyorum. Bu takım daha iyi işlere imza atacaktır. Hak ettiğimiz yerlere geleceğimize inancım tam" dedi.Bergama Belediyespor bu hafta Karaman Belediyespor deplasmanında sahaya çıkacak.