Bergama Belediyespor'un eski teknik direktörü Tahsin Köroğlu vefat etti - Son Dakika
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Bergama Belediyespor'un eski teknik direktörü Tahsin Köroğlu vefat etti

15.03.2022 08:27
Bergama Belediyespor'un eski teknik direktörü Tahsin Köroğlu vefat etti

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinde Bergama Belediyespor'un eski teknik direktörlerinden 64 yaşında Tahsin Köroğlu yaşamını yitirdi.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinde Bergama Belediyespor'un eski teknik direktörlerinden 64 yaşında Tahsin Köroğlu yaşamını yitirdi.

Bergama Belediyespor'da uzun yıllar futbol oynadıktan sonra teknik direktör olarak görev yaptığı 1994-1995 sezonunda takımın şampiyon olarak 2. Lig'e yükselmesinde pay sahibi olan Köroğlu, tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesinde vefat etti.

İki çocuk babası Köroğlu'nun cenazesinin öğle vakti Mezarlık Camisi'nde yapılacak cenaze töreninin ardından, Belediye Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi.

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Bergama Belediyespor, Futbol Federasyonu, Köroğlu, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bergama Belediyespor'un eski teknik direktörü Tahsin Köroğlu vefat etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bergama Belediyespor'un eski teknik direktörü Tahsin Köroğlu vefat etti - Son Dakika
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