Bergama Belediyespor ve Kuşadasıspor puan avında

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta geçen hafta Sancaktepe FK'yı 6-1 yenerek 11 hafta sonra düşme hattından çıkan Bergama Belediyespor, yarın Kahta 02 Spor deplasmanında seri yakalamaya çalışacak. Kahta İlçe Stadı'ndaki karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Bu mücadele öncesi Bergama'nın 15, düşme hattındaki Adıyaman temsilcisinin 12 puanı bulunuyor.

Ligde 2'nci Grup'ta geçen hafta yeni teknik patronu Erman Kılıç yönetiminde çıktığı ilk maçta evinde Iğdır FK'yla berabere kalarak 24 puanla Play-Off hattındaki yerini koruyan Kuşadasıspor da İstanbul'da Bayrampaşaspor'un konuğu olacak. Bayrampaşa Çetin Emeç Stadı'ndaki 90 dakikanın başlama düdüğü de saat 13.00'te çalacak.