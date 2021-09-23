Bergama'nın rakibi Kütahyaspor

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ilk 3 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi alan 4 puanlı Bergama Belediyespor, yarın iç sahada 3 puanı bulunan Belediye Kütahyaspor'la karşılaşacak. Menemen İlçe Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı Tunç Özdemir yönetecek. Kırmızı-lacivertli taraftarlar için saat 14.00'te Bergama Belediyesi Erdal Öner Spor Salonu önünden araç kaldırılacak. İzmir ekibinde ameliyat olan Murat Kayalı forma giyemeyecek. Öte yandan Onursal Başkan ve Bergama Belediyesi Başkanı Hakan Koştu, Kütahyaspor maçı öncesi antrenmanı ziyaret ederek futbolculara tatlı ikram etti.