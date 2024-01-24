 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bergama Sportif, Bülent Ataman'ı teknik direktör olarak göreve getirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Bergama Sportif, Bülent Ataman'ı teknik direktör olarak göreve getirdi

TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Bergama Sportif, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren takımın yeni teknik direktörünü Bülent Ataman olarak açıkladı. Ataman daha önce Gençlerbirliği, Giresunspor, Erzurumspor gibi takımlarda yardımcı antrenörlük ve Manisaspor, Kuşadasıspor gibi takımlarda teknik direktörlük deneyimine sahiptir.

Bergama Sportif, Bülent Ataman\'ı teknik direktör olarak göreve getirdi
24.01.2024 - 11:20,
Abone Ol

TFF 3'ünccü Lig 4'üncü Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Bergama Sportif'in yeni teknik direktörü bellmi oldu. İzmir ekibi daha önce prensipte el sıkıştığı Bülent Ataman'ı resmen takımın başına getirdi. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Futbol A takımımızın teknik direktörlüğüne Bülent Ataman getirilmiştir. 1974 doğumlu, 49 yaşındaki Bülent Ataman Gençlerbirliği, Giresunspor, Erzurumspor'da yardımcı antrenörlük görevinde, Manisaspor ve Kuşadasıspor ile teknik adamlık deneyiminde bulunmuştur. Kendisine yeni evine hoş geldin diyor, başarılı bir sezon diliyoruz" denildi. Bergama Sportif, eski çalıştırıcısı Süyelman Varlık için de teşükkür mesajı yayınladı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Türkiye Futbol Federasyonu, Bergama, İzmir, Teknik Direktör, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bergama Sportif, Bülent Ataman'ı teknik direktör olarak göreve getirdi - Son Dakika


22:52
İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı
22:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde
22:25
ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması
21:54
Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi
21:27
MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:56
Uluslararası Adalet Divanı İsrail kararını cuma günü ilan edecek Uluslararası Adalet Divanı İsrail kararını cuma günü ilan edecek
20:02
TCMB ve BKM İşbirliğiyle 'Ödeme İste' sistemi kullanıma sunuldu TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25
CHP'nin İzmir ve Antalya adayı kim olacak? PM cuma günü toplanıyor CHP'nin İzmir ve Antalya adayı kim olacak? PM cuma günü toplanıyor

Son Dakika
22:52 İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı
22:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde
22:25 ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması
21:54 Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi
21:27 MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:56 Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika'nın İsrail aleyhine açtığı dava için kararını açıklayacak
20:02 TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25 CHP'nin İzmir ve Antalya adayı kim olacak? PM cuma günü toplanıyor
19:25 Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 23:15:53. #1.12#
SON DAKİKA: Bergama Sportif, Bülent Ataman'ı teknik direktör olarak göreve getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement