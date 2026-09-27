Berk İsmail Ünsal'ın iki golüyle Sakaryaspor, Kütahya Futbol Spor Kulübü'nü 2-0 yendi - Son Dakika
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Berk İsmail Ünsal'ın iki golüyle Sakaryaspor, Kütahya Futbol Spor Kulübü'nü 2-0 yendi

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Berk İsmail Ünsal\'ın iki golüyle Sakaryaspor, Kütahya Futbol Spor Kulübü\'nü 2-0 yendi
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 4. haftasında Sakaryaspor, Kütahya Futbol Spor Kulübü'nü kendi sahasında 2-0 yendi. Berk İsmail Ünsal, 20 ve 49. dakikalarda attığı gollerle Sakaryaspor'a galibiyeti getirdi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 4. haftasında Sakaryaspor, kendi sahasında karşılaştığı Kütayha Futbol Spor Kulübü'nü 2-0 mağlup etti.

Stat: Sakarya Atatürk

Hakemler: Safa Yılmaz, Uğur Aydoğdu, Burak Menteşe

Sakaryaspor: Göktuğ Baytekin, Muhammet Ömer Çakı, Yalçın Kılınç, Serkan Odabaşoğlu, Berk İsmail Ünsal (Uğur Can dk. 63), Kerim Frei (Hakkı Türker dk. 63), İlhan Depe (Gökhan Akkan dk. 85), Salih Sarıkaya, Hasan Bilal (Mertcan Açıkgöz dk. 70), Evren Korkmaz, Barış Sağır (Abdulkerim Canlı dk. 85)

Yedekler: Hüseyin Can Toran, Muhammet Ali Özbaskıcı, Yasin Eratilla, Özgür Çoban, Mert Akoğlu

Teknik Direktör: Ümit Bozkurt

Kütahya Futbol Spor Kulübü: Hasan Hüseyin Akınay, Ercan Coşkun, Serkan Köse, Sedat Cengiz (Fatih Somuncu dk.60), Çağrı Fedai, Okan Erdik (Çınar Tarhan dk. 61), Mehmet Yiğit, Burak Altıparmak (Onur İnan dk. 81), Halil İbrahim Sönmez(Emir Can Çelik dk. 60), Abdurrahman Canlı, Semih Karadeniz

Yedekler: Emrehan Ceylan, Bora Yağız Aydın, Berk Yıldız, Adem Yeşilyurt, Aykut Çift, Şemsettin Ender Kılıç

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Goller: Berk İsmail Ünsal (dk. 20 ve 49) (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Salih Sarıkaya (Sakaryaspor), Ercan Coşkun, Mehmet Yiğit, Serkan Köse (Kütahya Futbol Spor Kulübü)

Kaynak: İHA
Türkiye Futbol FederasyonuBerk İsmail ÜnsalSakaryasporKütahyaFutbolSporSon Dakika

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