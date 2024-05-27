Berkan Kutlu: Bütün sezon boyunca dominant bir Galatasaray izledik - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Berkan Kutlu: Bütün sezon boyunca dominant bir Galatasaray izledik

Galatasaraylı futbolcu Berkan Kutlu, şampiyonluktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, 'Bütün sezon boyunca dominant bir Galatasaray izledik. Bu zorlu sezona rağmen iki kupa ile kapatmak güzel' dedi.

27.05.2024 00:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaraylı futbolcu Berkan Kutlu, şampiyonluktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Bütün sezon boyunca dominant bir Galatasaray izledik. Bu zorlu sezona rağmen iki kupa ile kapatmak güzel" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray deplasmanda mücadele ettiği Konyaspor'u 3-1 mağlup etti ve şampiyon oldu. Maçın ardından basın mensuplarına konuşan sarı-kırmızılıların başarılı futbolcu Berkan Kutlu, "Çok mutluyum. Ben de bireysel olarak çok mutluyum, sezonu iyi bitirdim. Bütün takım arkadaşlarımın yüreğine sağlık. İnanılmaz bir karakter koyduk. Bütün sezon boyunca dominant bir Galatasaray izledik. Bu çok önemli bir şey. Zaten çok kaliteli bir takımız. Bütün bu zorlu sezona rağmen iki kupa ile kapatmak güzel. Daha iyisini de yapabiliriz" şeklinde konuştu.

Devre arasında takıma döndüğü için yapılan eleştirilerin hatırlatılması üzerine Kutlu, "Canları sağ olsun. Yapacak bir şey yok. Ben hiçbir zaman kendime inanmayı bırakmadım. Çok çalıştım. Çok çalışmaya da devam ediyorum. Bunlar sadece motive ediyor. Birkaç video görmüştüm ama demek ki Berkan Kutlu ile de şampiyon olunabiliyormuş" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

Galatasaray, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Berkan Kutlu: Bütün sezon boyunca dominant bir Galatasaray izledik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:26 Rekabet saha dışına taştı Galatasaray ve Fenerbahçe, sosyal medyadan atıştı Rekabet saha dışına taştı! Galatasaray ve Fenerbahçe, sosyal medyadan atıştı
23:13 İsrail, Gazze’de Filistinlilerin çadırlarını vurdu: En az 40 ölü İsrail, Gazze'de Filistinlilerin çadırlarını vurdu: En az 40 ölü
21:25 Icardi’den Fenerbahçe’ye olay sözler: Bakalım Kadıköy’de şimdi nasıl kutlama yapıyorlar Icardi'den Fenerbahçe'ye olay sözler: Bakalım Kadıköy'de şimdi nasıl kutlama yapıyorlar
20:29 Aslan mucizeye izin vermedi Süper Lig’de şampiyon Galatasaray Aslan mucizeye izin vermedi! Süper Lig'de şampiyon Galatasaray
20:27 Mersin’de katliam gibi trafik kazası: 10 kişi öldü, 40 kişi yaralandı Mersin'de katliam gibi trafik kazası: 10 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
01:01 Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında bir taraftar silahla vuruldu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında bir taraftar silahla vuruldu
00:51 İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:51 Yok artık, daha neler Galatasaraylı Günay Güvenç, hakemi şampiyonluk kutlamalarına çağırdı Yok artık, daha neler! Galatasaraylı Günay Güvenç, hakemi şampiyonluk kutlamalarına çağırdı
23:22 Ergin Ataman’ın Panathinaikos’u EuroLeague şampiyonu oldu Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u EuroLeague şampiyonu oldu
23:06 Satır satır yazdılar Fenerbahçe’den Galatasaray’ın şampiyonluğu sonrası ilk paylaşım Satır satır yazdılar! Fenerbahçe'den Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası ilk paylaşım
22:54 Galatasaray’ın şampiyonluğunu kutlayan şahıs, aracıyla çocuğa çarptıktan sonra kaçtı Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayan şahıs, aracıyla çocuğa çarptıktan sonra kaçtı
22:49 Sözleri Ali Koç’u çileden çıkaracak Fenerbahçeliler, Galatasaraylılarla beraber şampiyonluk kutladı Sözleri Ali Koç'u çileden çıkaracak! Fenerbahçeliler, Galatasaraylılarla beraber şampiyonluk kutladı
22:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig şampiyonu Galatasaray’ı tebrik etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı tebrik etti
22:21 Kasa dolup taşacak İşte Galatasaray’ın şampiyonluktan kazanacağı dev gelir Kasa dolup taşacak! İşte Galatasaray'ın şampiyonluktan kazanacağı dev gelir
21:44 Şampiyonluk sonrası peş peşe paylaştılar Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye olay gönderme Şampiyonluk sonrası peş peşe paylaştılar! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2024 02:23:06. #1.12#
SON DAKİKA: Berkan Kutlu: Bütün sezon boyunca dominant bir Galatasaray izledik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement