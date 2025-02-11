Berkay Özcan Çaykur Rizespor'a Kiralandı

Spor

BAŞAKŞEHİR FK, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkay Özcan'ın sezon sonuna kadar kiralık olarak Çaykur Rizespor forması giyeceğini açıkladı.

İstanbul ekibinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbolcumuz Berkay Özcan, sezon sonuna kadar kiralık olarak Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Berkay Özcan için hayırlı olmasını temenni eder, oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz."