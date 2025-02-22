Berke Özer\'in transferiyle ilgili kritik hamle

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Süper Lig'in formda takımlarından Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, kalecileri Berke Özer'in eski kulübü Portimonense ile bir anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

"YÜZDE 20 PAYI ALDIK"

Berke Özer'in sezon sonunda transferi konusunda hiçbir kulübe söz vermediklerinin altını çizen Eyüpspor Kulübü Asbaşkanı Fatih Kulaksız, "Berke Eyüpspor'un sözleşmeli oyuncusu. Dün itibarıyla Portimonense kulübünün yüzde 20 payı, sonraki satıştan payı vardı. Onlarla anlaştık ve o yüzde 20 payı da aldık. Şu an Berke'nin yüzde 60'ı Eyüpspor'da, yüzde 40'ı da Fenerbahçe'de. Sezon sonunda menfaatimiz doğrultusunda bir teklif gelirse değerlendireceğiz" dedi.