Fransız ekibi Lille, Eyüpspor'dan Berke Özer'i 5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. Lille, Eyüpspor'dan Berke Özer'i 4.5 milyon euro + 500 bin euro bonus karşılığında kadrosuna kattı.
Fransız ekibi, Berke Özer'in transferi için Eyüpspor ve oyuncu tarafıyla her konuda anlaşmaya vardı. Lille, 25 yaşındaki file bekçisi ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.
Eyüpspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Berke Özer'in güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.
Fenerbahçe'nin Berke Özer'intransferinden yüzde 40 pay alacak… Fakat iddialara göre sarı lacivertlilerBerke Özer'in olası transferinden alacağı sonraki satıştan yüzde 40'lık paydan vazgeçti. Bunun karşılığında milli oyuncunun Lille'ye olan transferine bir sonraki satıştan yüzde 20'lik pay maddesi koydurdu.
Son Dakika › Spor › Berke Özer'in yeni adresi belli oldu! Dikkat çeken Fenerbahçe detayı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?