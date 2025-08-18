Berna Tut'un Altın Madalya Hedefi

Milli sporcu Berna Tut, Brezilya'da yapılacak Büyükler Wushu Kungfu Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak kariyerine yeni başarılar eklemek için çalışıyor.

Dünya kupası şampiyonluğu, Avrupa şampiyonlukları başta olmak üzere birçok başarıya imza atan Ordulu milli sporcu, Brezilya'da 31 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 17. Büyükler Wushu Kungfu Dünya Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor.

Şampiyonaya sayılı günler kala hazırlıklarına antrenörü Savaş Çakmak ve aynı zamanda antrenör olan ablası Veda Tut ile Ordu'da devam eden 26 yaşındaki Berna, başarılarına, ilk kez dünya şampiyonluğu madalyası eklemek istiyor.

Berna, AA muhabirine, şampiyona öncesi hazırlıklara Ordu'da devam ettiğini belirterek, daha sonra milli takım kampına dahil olacağını ve buradan Brezilya'ya gideceğini söyledi.

Yoğun tempoyla çalıştığını belirten milli sporcu, "Dünya şampiyonasında hedefim Türk bayrağımızı göndere çekmek. Her sporcu gibi hedefim altın madalya. Ben ülkemi en güzel şekilde temsil edip, en güzel başarıyı elde etmek istiyorum." dedi.

"Hayalim altın madalyayı alarak kariyerime bu şampiyonluğu da eklemek."

Kariyerinin en güzel yıllarını geçirdiğini ifade eden Berna Tut, şöyle devam etti:

"Ortada çok güzel başarılar var. Bu nedenle basamakları çıkmışken geri düşemeyiz. Yoksa bu bizim için çok üzücü ve hayal kırıklığı oluyor. O yüzden bulunduğumuz basamaktan bir üst basamağa çıkmak gerekiyor. Bunun için daha çok çalışmamız ve emek vermemiz gerekiyor. Bu düşünceyle mücadelemi veriyorum. Hayalim altın madalyayı alarak kariyerime bu şampiyonluğu da eklemek."

Genç sporcu, hem mental hem de fizik olarak kendisini çok iyi hissettiğini dile getirerek, "Şampiyonaya çalışırken rakiplerimi analiz etmeye çalışıyorum. Birçoğunu tanıyorum. Rakipler özelinde de çalışmalarımı yapıyorum. Ben de rakiplerim gibi oldukça tecrübeliyim ve dünyada ismimi duyurmuş sporcuyum. İnşallah bu yılda benim yılım olacak." diye konuştu.

Aynı zamanda antrenör olan ablası Veda Tut'un yolundan ilerlemeye çalıştığının altını çizen Berna Tut, şunları kaydetti:

"Onun sayesinde bu spora başladım. Kendisinden çok şey öğrendim. Sadece antrenör olarak değil, sağlam karakteriyle de hep yanımda ve bana destek oldu. Ablamı sporcu olarak da birey olarak da örnek alıyorum. Ben bugün Berna Tut isem bu kesinlikle ablam Veda Tut sayesindedir. 13 yıldır bu sporu yapıyorum. Bu yıllar içerisinde hep ablamı gururlandırmaya çalıştım. Bundan sonra da aynı gururu kendisine yaşatmak istiyorum. Ablam arkamda olduğu sürece inşallah yeni başarılar hep gelecek."

"İnşallah Berna ile birlikte ülkemize altın madalya gelir."

Veda Tut ise kardeşinin spor sayesinde öfke kontrolü sorununu aştığını anlatarak, "Kardeşim başarıya aç bir sporcuydu. Bunun için çok çalıştı ve azmetti. Berna her maça, moral ve motivasyonunu yüksek tutarak hep iyi bir hazırlık süreci geçirdi." dedi.

Sporcunun başarılı olması için uzun süre emek vermesi gerektiğine dikkati çeken Veda Tut, "Berna bu emeği hep verdi. Şimdiye kadar katıldığı şampiyonalarda ülkemizi ve ilimizi gururlandırdı. Şimdi önünde dünya şampiyonası var. İnşallah Berna ile birlikte ülkemize altın madalya gelir." ifadelerini kullandı.

Antrenör Savaş Çakmak da sporcusunun Wushu Kungfu Dünya Şampiyonası'nda başarılı olacağına inandığını, bu azimle çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.