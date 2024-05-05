Berna Yeniçeri: 'Adımızı altın harflerle yazdırdık' - Son Dakika
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Berna Yeniçeri: 'Adımızı altın harflerle yazdırdık'

Galatasaray Kadın Futbol Takımı oyuncusu Berna Yeniçeri, takımın şampiyon olmasıyla ilgili olarak 'Adımızı altın harflerle yazdırdık. Sonunda kupayı aldık. Tek bir hayalimiz vardı, şampiyon olmaktı' dedi. Yeniçeri, gelecek sene Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaklarını da belirtti.

05.05.2024 19:55
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- Berna Yeniçeri: "Adımızı altın harflerle yazdırdık"

İSTANBUL - Galatasaray Kadın Futbol Takımı oyuncularından Berna Yeniçeri, sarı-kırmızılıların tarihinde bir ilki başardıklarını söyleyerek, "Adımızı altın harflerle yazdırdık. Sonunda kupayı aldık. Tek bir hayalimiz vardı, şampiyon olmaktı" dedi.

Galatasaray Petrol Ofisi, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında sahasında karşılaştığı ALG Spor'u 2-0 mağlup etti ve şampiyon oldu. Maçın ardından İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılıların başarılı oyuncusu Berna Yeniçeri, "Çok mutluyum. Galatasaray tarihinde bir ilk. Adımızı altın harflerle yazdırdık. Sonunda kupayı aldık. Tek bir hayalimiz vardı, şampiyon olmaktı. Geçen sene kıl payı kaybettik. Şu anda şampiyonuz. Memleketimden desteklemeye gelen aileme, tüm sevdiklerime armağan ediyorum" diye konuştu.

Gelecek sene Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaklarının hatırlatılması üzerine Yeniçeri, "Şampiyonlar Ligi zor bir yer ama biz armaya yakışan her şeyi yapmaya hazırız. Şu anda şampiyonluk kutlamalarını düşünüyoruz. Ondan sonra inşallah gerisini düşüneceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Berna Yeniçeri: 'Adımızı altın harflerle yazdırdık' - Son Dakika

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