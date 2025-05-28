Yeşil ışığı yaktı! Galatasaray\'a Osimhen\'i bile unutturacak yıldız geliyor

Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'ın Manchester City'den ayrılması beklenen Bernardo Silva ile ilgilendiği iddia edilmişti.

"NEDEN OLMASIN"

Portekizli yıldızın Galatasaray'ın ilgisine yanıt verdiği öne sürüldü. Fanatik'te yer alan habere göre, Dursun Özbek'in tam yetki verdiği İtalyan menajer Gardhi, Bernardo Silva ile bir görüşme gerçekleştirdi.

İngiliz kulübüyle son kez masaya oturarak geleceği ile ilgili kararı verecek olan Bernardo Silva'nın Galatasaray'ın ilgisine de cevap verdiği iddia edildi.

Bernardo Silva'nın Manchester City'den ayrılması durumunda Galatasaray için "Kulüpler anlaşırsa neden olmasın" mesajını yolladığı belirtildi. Galatasaray, Bernardo Silva transferinde aşama kaydetmek için Manchester City'nin vereceği son kararı bekliyor.