Yeşil ışığı yaktı! Galatasaray'a Osimhen'i bile unutturacak yıldız geliyor - Son Dakika
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Spor

Yeşil ışığı yaktı! Galatasaray'a Osimhen'i bile unutturacak yıldız geliyor

Yeşil ışığı yaktı! Galatasaray\'a Osimhen\'i bile unutturacak yıldız geliyor
28.05.2025 12:22  Güncelleme: 12:28
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Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Galatasaray'ın, Manchester City'den ayrılması beklenen Bernardo Silva ile ilgilendiği iddia edilmişti. Portekizli yıldızın, Galatasaray'ın ilgisine yanıt verdiği öne sürüldü. Silva'nın Manchester City'den ayrılması durumunda Galatasaray için 'Kulüpler anlaşırsa neden olmasın' mesajını yolladığı belirtildi.

Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'ın Manchester City'den ayrılması beklenen Bernardo Silva ile ilgilendiği iddia edilmişti.

"NEDEN OLMASIN"

Portekizli yıldızın Galatasaray'ın ilgisine yanıt verdiği öne sürüldü. Fanatik'te yer alan habere göre, Dursun Özbek'in tam yetki verdiği İtalyan menajer Gardhi, Bernardo Silva ile bir görüşme gerçekleştirdi.

İngiliz kulübüyle son kez masaya oturarak geleceği ile ilgili kararı verecek olan Bernardo Silva'nın Galatasaray'ın ilgisine de cevap verdiği iddia edildi.

Bernardo Silva'nın Manchester City'den ayrılması durumunda Galatasaray için "Kulüpler anlaşırsa neden olmasın" mesajını yolladığı belirtildi. Galatasaray, Bernardo Silva transferinde aşama kaydetmek için Manchester City'nin vereceği son kararı bekliyor.

Manchester City FC, Galatasaray, Manchester, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yeşil ışığı yaktı! Galatasaray'a Osimhen'i bile unutturacak yıldız geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Serkan Basar:
    Bir GS Olarak Balon Haber :) bernardo Silva Ya ingilterede kalacak yada ülkesinde oynayacak Ailesi Kesinlikle Türkiyede Oynamasına Karşı. 6 7 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Kanatlar, 10 numara ve santraforunuz tıkır tıkır işleyince gelinen noktayı beşiktaş ile örnekleyeyim. Sağda Quaresma solda Babel, ortada Talisca, önde mario gomez ile avrupayı salladılar bir ara. Ligde zaten güle oynaya iki yıl şampiyon oldular. Galatasaray şu an o seviyede. 10 numara tercihini iyi yapmak lazım. Keşke Sneijder şimdi bu kadroda oynasaydı. 5 1 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    gereksiz bence icarsi ve zaniola yeter 3 3 Yanıtla
  • rs202020:
    ASILSIZ HABER yapa yapa insanın bir yüzü kızarır...Edep Haya Ar SON DAKİKA çok iyi yapıyorsun bu sporu...Artık resmi belge ile haber yapsanız bile otuz yerden teyit etmeden asla itibar edilmez.... 4 0 Yanıtla
  • Murat Avci:
    siz bu adamı alabilirsiniz için kırk fırın ekmek yemeniz gerekiyor. osimende şansa kiralık geldi,alsaydınızya osimeni nerde sizde o para.. 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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