Bertuğ Yıldırım: 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda final oynayabileceğimizi düşünüyorum

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Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası final oynayabileceklerini düşündüğünü söyledi. Yıldırım son 16 turunda oynayacakları Avusturya maçı için ise, "Avusturya ile oynadığımız bir hazırlık maçı var. O maçtan bir yaramız var. Farklı bir motivasyonumuz var. İntikam olarak görüyoruz. Onlardan alacak çok şeyimiz var" dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu'nda Avusturya ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Barsinghausen kasabasında devam ediyor. Buradaki kamp merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, "Büyük ve güzel bir organizasyon. Buraya bu yaşta katıldığımız için şanslıyız. Hak ettiğimizi düşünüyorum. Süre alamadık ama önümüzde yıllar var. Turnuva da devam ediyor. İnşallah ilerleyen maçlarda süre alarak, takıma katkı sağlarız. Burada bulunmak, takımdaki ağabeylerimizle burada olmak gurur verici. Bunun bilinciyle çalışıyoruz" diye konuştu.

"Montella'dan çok şey öğrendim"

Teknik Direktör Montella'dan çok şey öğrendiğini belirten Yıldırım, "Stillerimiz biraz farklı. Yine de santrfor olarak kattığı şeyler farklı. 4-6-0 konusunda hocanın kendi oluşturduğu zor bir taktik. Maç maç taktik değiştirip, formasyonlar yapabilir. Cenk ağabey, Semih ve ben. Üçümüz de hazırız. Oynarsak en iyisini vereceğiz. İnşallah fırsat gelir, oynarız. Gol sıkıntısı çekmiyoruz. En çok gol atan takımlar arasındayız. Rakibin analizlerine bugün başlayacağız. Hoca bize görev verirse en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Hakan ağabey, tam bir kaptan konuşması yaptı"

Kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaların sorulması üzerine 22 yaşındaki futbolcu, "Tam bir kaptan konuşması. Biz de çok mutlu olduk. Hem kariyer hem de kişilik olarak üst düzey bir insan. Biz gelen eleştirilerde biraz daha kırılgan olabiliyoruz. Hakan ağabey de onu görüyor. Onun için kendi üstüne çekmek istedi. Sıkıntılarımızı hemen halletmeye çalışıyor" dedi.

Avrupa'ya geçen sene transfer olduğunu ve bir alışma süreci geçirdiğini aktaran Bertuğ Yıldırım, "Alışma süreci yaşadım. Tabii ki yaşantım ve bakış açım değişti. Avrupa'da futbol bir tık daha farklı. Takımda da Avrupa'da oynayanlar var. Avrupa'da oynayan antrenman yoğunluğunu daha ağır geçirdiği için en büyük avantajları fiziksel olarak bir tık daha iyi olmaları. Türkiye'de oynayanlar da büyük takımlarda oynadığı için bir eksiği yok" ifadelerini kullandı.

"Turnuvada kademe kademe hedef koyduk"

Turnuvada kademe kademe hedef koyduklarını vurgulayan Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:

"İlk hedef gruptan çıkmaktı. Şimdi de turu atlama hedefimiz var. Avusturya ile oynadığımız bir hazırlık maçı var. O maçtan bir yaramız var. Farklı bir motivasyonumuz var. İntikam olarak görüyoruz. Onlardan alacak çok şeyimiz var. Herkes çok konsantre. Maçı yaşamaya başladık. İnşallah maçta da her şeyi sahaya yansıtabiliriz. Avusturya iyi bir takım. Organize, birbirlerini bilen bir takım. İçimizdeki şey yanıyor. İnşallah bunu sahaya yansıtacağız."

Takımda başarılı ve genç futbolcular olduğuna ifade eden milli futbolcu, "Genç olduğumuzu hissetmiyoruz. Bu biraz takımdaki ağabeylerle alakalı. Herkese eşit davranıyorlar. Jenerasyon, ucu bucağı olmayan bir jenerasyon. Arda, Kenan, Semih herkes çok yetenekli ve karakterli. Çizgimizi bozmadığımız sürece çok daha başarılı olacağız" değerlendirmesinde bulundu.

"Final oynayabileceğimizi düşünüyorum"

Takımı hazır gördüğünü ve final oynayabileceklerini belirten Bertuğ Yıldırım, "Buradaki taraftarı gördükten sonra en iyi yere gitmeyi istiyoruz. Gürcistan maçında inanılmaz bir destek vardı. Kendi aramızda acaba şampiyon olsak nasıl bir kutlama olur dedik" diye konuştu.

"Samet ağabeye ağır eleştiriler oluyor ama o, sadece sahaya ve takıma odaklanıyor"

Eleştiriler hakkında da konuşan 22 yaşındaki futbolcu, "Buradaki atmosferi gördük, yaşadık çok güzel. Burada şunu öğrendim. Özellikle Türkiye'de basın ve taraftardan gelen eleştirilere kulak asmadan maçına konsantre olmalısın. Dışarı kulağını kapatmak gerektiğini anladım. Ayrıca Samet ağabeyden çok şey öğrendim. Dışarıda ona karşı ağır eleştiriler oluyor. Ama o, sadece sahaya ve takıma odaklanıyor. Çok da iyi oynuyor. Mental olarak çok kuvvetli olduğu için bunu yapabiliyor. Ben duygusal bir insanım. Sadece sahaya odaklanınca Samet ağabey gibi iyi performans verebileceğimi öğrendim" diyerek sözlerini tamamladı. - HANNOVER