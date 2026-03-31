Bertuğ Yıldırım ve eşinden ilk paylaşım geldi

RAMS Başakşehir'in milli futbolcusu Bertuğ Yıldırım, uzun süredir birlikte olduğu Portekizli sevgilisi Oriana Correia Gomes ile dünyaevine girdi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Nikahın ardından çift, mutluluklarını sosyal medya üzerinden paylaştı. Yapılan paylaşımda Bertuğ Yıldırım ve eşinin birlikte hamburger yediği anlar dikkat çekti.

GENÇ YILDIZDAN YENİ BAŞLANGIÇ

Türk futbolunun gelecek vadeden isimleri arasında gösterilen Bertuğ Yıldırım, hem kariyerinde hem de özel hayatında yeni bir döneme adım attı.