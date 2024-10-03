Stat: Tüpraş
Hakemler: John Beaton, Daniel McFarlane, David McGeachie (İskoçya)
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Ndour, Gedson Fernandes, Rashica, Rafa Silva, Muçi, Immobile
Eintracht Frankfurt: Santos, Kristensen, Koch, Theate, Nkounkou, Ebimbe, Larsson, Dahoud, Marmoush, Matanovic, Götze
Goller: Dk. 19 Marmoush, Dk. 22 Ebimbe (Eintracht Frankfurt)
Sarı kartlar: Dk. 17 Uduokhai, Dk. 33 Immobile (Beşiktaş)
UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Beşiktaş ile Eintracht Frankfurt arasında oynanan maçın ilk yarısını Alman ekibi 2-0 önde tamamladı.
6. dakikada Ndour'un ceza sahası dışından şutunda, kaleci Santos meşin yuvarlağı kornere çeldi.
17. dakikada Alman ekibi penaltı kazandı. Ceza sahasının solunda aut çizgisine yakın bir bölgede Paulista'nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
19. dakikada atışı kullanan Marmoush, fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi.
22. dakikada Eintracht Frankfurt çalışılmış bir duran topla 2. golü buldu. Beşiktaş yarı alanının ortalarından kullanılan serbest vuruşta ???????Marmoush pasını bekletmeden ceza sahasına gönderdi. Koch'un kafayla indirdiği topu Ebimbe altı pas içinde filelerle buluşturdu.
26. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Rashica'nın sağdan pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Rafa Silva'nın vuruşunda top Koch'un eline temas edince hakem penaltı noktasını gösterdi.
27. dakikada topun başına geçen Immobile'nin vuruşunda, kaleci Santos topu direk dibinde kurtararak kornere çeldi.
37. dakikada Rafa Silva ceza yayı içinde topla buluşarak şutunu çekti, kalecinin müdahalesi sonrası meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.
45+1. dakikada Immobile, Muçi'nin pasıyla ceza sahası dışından bekletmeden şutunu çekti, kaleci topu kornere gönderdi.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş 0-2 Frankfurt: İlk Yarı Sonucu - Son Dakika
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