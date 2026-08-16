Beşiktaş 1-0 Eyüpspor'u Yendi - Son Dakika
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Beşiktaş 1-0 Eyüpspor'u Yendi

Beşiktaş 1-0 Eyüpspor\'u Yendi
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Beşiktaş, 2026-2027 sezonunun açılışında Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Gol Vaclav Cerny'den.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında sahasında karşılaştığı Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından kazanılan serbest vuruşta topun başına Vaclav Cerny geçti. Bu oyuncunun yerden çektiği sert şutta meşin yuvarlak sol kale direğine çarparak oyun alanına döndü.

55. dakikada Olaitan'ın ara pasıyla ceza sahasına sağ çaprazdan giren Taylan Bulut'un yerden şutunda top yandan dışarı çıktı.

68. dakikada Eyüpspor yarı alanında top kapma mücadelesinde Oh'un ayak bileğine müdahalede bulunan Costa, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.

82. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren İlhan Fakılı'nın savunma arkasına pasıyla son çizgiye inen Orkun Kökçü'nün dar açıdan yaptığı plase vuruşta top, kaleye paralel şekilde giderek auta çıktı.

Stat: Tüpraş

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Anıl Usta, Hüseyin Aylak

Beşiktaş: Alexander Nübel, Taylan Bulut, Tiago Djalo, Emmanuel Agbadou, Rıdvan Yılmaz (Kassoum Ouattara dk. 89), Salih Özcan, Vaclav Cerny (Milot Rashica dk. 88), Junior Olaitan (Wilfred Ndidi dk. 89), Orkun Kökçü, Leandro Trossard (İlhan Fakılı dk. 63), Semih Kılıçsoy (Hyeon-Gyu Oh dk. 63)

Yedekler: Doğan Alemdar, Emirhan Topçu, Amir Murillo, Amir Hadziahmetovic, Kartal Kayra Yılmaz

Teknik Direktör: Vincenzo Italiano

Eyüpspor: Horatiu Moldovan, Talha Ülvan, Jawad El Yamiq, Zak Jules, Calegari (Arda Yavuz dk. 90+1), Chandrel Massanga, Konrad Michalak (Yusuf Barasi dk. 85), Abdelhamid Sabiri (Charles-Andre Raux Yao dk. 46), David Costa, Lenny Pintor (Bilal Boutobba dk. 63), Ahmed Abdullahi

Yedekler: Emre Bilgin, Anıl Yaşar, Berhan Kutlay Şatlı, Ömer Ahmet Ceyhan, Charles-Andre Raux Yao, Hamza Akman, Mete Kaan Demir

Teknik Direktör: Özhan Pulat

Gol: Vaclav Cerny (dk. 25) (Beşiktaş)

Kırmızı kart: David Costa (dk. 68) (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Charles-Andre Raux Yao (Eyüpspor), Leandro Trossard, Tiago Djalo (Beşiktaş)

Kaynak: İHA

Eyüpspor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş 1-0 Eyüpspor'u Yendi - Son Dakika

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