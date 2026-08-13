Beşiktaş 1-0 Hradec Kralove\'yi Geçti

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Beşiktaş'ın, sahasında Çekya temsilcisi Hradec Kralove'yi 1-0 mağlup ettiği maçta takımının tek golünü kaydeden Vaclav Cerny bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında sahasında karşılaştığı Hradec Kralove'yi 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların tek golü 40. dakikada Vaclav Cerny'den geldi. Cerny, böylece bu sezon ilk kez bir resmi maçta gol sevinci yaşamış oldu.

Şu ana kadar Avrupa Ligi'nde Midtjylland müsabakaları ve Hradec Kralove ile oynanan ilk mücadelede toplam 235 dakika görev alan 28 yaşındaki futbolcunun 1 de asisti bulunuyor.