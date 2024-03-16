Beşiktaş 1-2 Antalyaspor: Trendyol Süper Lig Maç Sonucu

- Trendyol Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada kazandığı topla sağ kanattan topla ceza sahasına giren Rashica'nın içeriye çevirdiği pasta Ernest Muçi, plase vuruşla topu filelere gönderdi. 1-2
75. dakikada Rashica'nın pasında topla buluşan Muleka, ceza sahası sağ çaprazdan sol ayağıyla uzak direğe yaptığı vuruşta top az farkla dışarı gitti.
77. dakikada Aboubakar ile paslaşan Rashica'nın ceza yayı önünden yaptığı sert vuruşta kaleci Helton Leite, topu oyun alanına çeldi.
78. dakikada Aboubakar'ın pasıyla topu kontrol eden Muçi'nin sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşta Helton Leite gole izin vermedi. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Aboubakar'ın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta Erdoğan, kaleye giden meşin yuvarlağı ayağıyla çelerken, seken topu Muleka kaleye gönderdi. Savunmadan seken meşin yuvarlak kalecide kaldı.
90+5. dakikada Rashica'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ileri çıkan kaleci Mert'in kafa vuruşunda Naldo'dan seken topu savunma uzaklaştırdı. VAR uyarısıyla kenara gelerek pozisyonu izleyen hakem Burak Pakkan, Naldo'nun elle oynadığını belirleyerek penaltı noktasını gösterdi.
90+10. dakikada penaltı atışını kullanan Rashica, topu filelere gönderdi. Hakem Burak Pakkan, Rashica'nın atışı kullandığı sırada meşin yuvarlağa iki kere dokunduğu gerekçesiyle golü iptal etti.
Hakemler: Burak Pakkan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Serkan Çimen
Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson, Joe Worrall, Omar Colley, Emrecan Terzi, Daniel Amartey (Jackson Muleka dk. 46), Milot Rashica, Ernest Muçi, Gedson Fernandes, Cenk Tosun (Vincent Aboubakar dk. 60), Semih Kılıçsoy
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Umut Meraş, Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Ante Rebic
Teknik Direktör: Fernando Santos
Antalyaspor: Helton Leite, Bünyamin Balcı (Naldo dk. 46), Veysel Sarı, Bahadır Öztürk (Ömer Toprak dk. 84), Erdoğan Yeşilyurt, Jakub Kaluzinski, Van de Streek, Dario Saric (Erdal Rakip dk. 90), Ramzi Safuri (Ufuk Akyol dk. 76), Sam Larsson (Zymer Bytyqi dk. 90), Adam Buksa
Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Amar Gerxhaliu, Deni Milosevic, Emre Uzun, Britt Assombalonga
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Goller: Ernest Muçi (dk. 46) (Beşiktaş), Bünyamin Balcı (dk. 5), Adam Buksa (dk. 38 pen.) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Gedson Fernandes, Joe Worrall (Beşiktaş), Ramzi Safuri, Adam Buksa, Erdoğan Yeşilyurt (Antalyaspor)
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Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, istifa etme gibi bir düşüncesinin olmadığını söyledi. Santos, takımın reaksiyonunun iyi olduğunu belirtirken, sonuçlara bakarak her şeyin olabileceğini ifade etti. Ayrıca, oyuncularına güvendiğini ve hedeflerine ulaşacaklarına inandığını dile getirdi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, istifa etme gibi bir düşüncesinin olmadığını söyledi. Santos, maçın detaylarını ve takımın performansını değerlendirdi. Ayrıca, oyuncularına güvendiğini ve hedeflerine ulaşacaklarına inandığını belirtti. Yenilgilerin kendisini ve taraftarı mutsuz ettiğini ifade eden Santos, Beşiktaş'ın bu zorlu süreci birlikte atlatacaklarını vurguladı.
Yukatel Adana Demirspor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, EMS Yapı Sivasspor'u 4-1 yenerek maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Karaman, takımın daha çok gelişen ve farklı şeyler ortaya koyan bir görüntü sergileyeceğini belirtti. Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ise Adana Demirspor'u tebrik ederek, milli maç arasından sonra istekli ve arzulu bir şekilde devam edeceklerini söyledi.
Y. Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Sivasspor maçının ardından, 'Hak ettiğimiz bir karşılaşma ve galibiyet oldu' dedi. Y. Adana Demirspor, evinde konuk ettiği Sivasspor'u 4-1 mağlup etti. Karaman, maç sonu basın toplantısında takımın performansını ve taraftarın coşkusunu övdü. Milli araya girileceğini ve eksik oyuncuların olduğunu belirten Karaman, önümüzdeki dönemde daha üst seviyeye çıkacaklarını söyledi.
Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Adana Demirspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, takımın başarısızlığının sorumluluğunu üstlendi ve özür diledi. Uygun, milli maç arasında takımın performansını artırmak için çalışacaklarını belirtti.
ÖNDER İmam Hatipliler Derneğine bağlı faaliyet gösteren Öncü Spor Kulübü, dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonluğu bulunan sporcuları iftar sofrasında bir araya getirdi. İftar programına 60 şampiyon sporcu katıldı. Öncü Spor, gençlerin sporla buluşmasını sağlayarak başarılar elde etmeye devam ediyor. Öncü Spor Başkanı Hüseyin Kara, gelecekte olimpiyat şampiyonluklarını da hedeflediklerini belirtti.
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