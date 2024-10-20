Beşiktaş 2-0 Konyaspor\'u Geçti

(İSTANBUL) - Trendyol Süper Lig 9. hafta maçında Beşiktaş sahasında karşılaştığı Tümosan Konyaspor'u 2-0 mağlup etti.
Süper Lig'de 9. hafta maçında Beşiktaş sahasında Tümosan Konyaspor'u ağırladı. Kadir Sağlam'ın yönettiği karşılaşma saat 16.00'da başladı. Siyah beyazlılar karşılaşmanın 29. dakikasında golcü futbolcusu Ciro İmmobile'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. 45+2'de sahneye çıkan Rafa Silva skoru 2-0'a getirdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında gol sesi çıkmayınca Beşiktaş evinde 3 puanı 2 golle aldı.
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