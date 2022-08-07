84. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Masuaku'nun kafayla havalandırdığı topu Weghorst altıpas içinde indirdi, Cenk Tosun'un vuruşunda top ağlarla buluştu ancak geçerlilik kazanmadı. Siyah-beyazlı oyuncuların büyük sevincinin ardından hakem Ümit Öztürk , VAR incelemesinin ardından yapılan uyarıyla pozisyonun ofsayt olduğuna hükmederek golü geçersiz saydı.

Beşiktaş'ın bu sezon bir kez daha kadrosuna kattığı Cenk Tosun, siyah-beyazlı takımla 3. döneminin ilk maçında kırmızı kartla oyundan atıldı.

Kaynak: AA

Rachid Ghezzal, Kayserispor, Cenk Tosun, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Beşiktaş sezona galibiyetle başladı - Son Dakika

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