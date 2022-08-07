Beşiktaş sezona galibiyetle başladı - Son Dakika
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Beşiktaş sezona galibiyetle başladı

07.08.2022 00:10
Beşiktaş sezona galibiyetle başladı

Beşiktaş, 2022-2023 sezonunun ilk maçında Yukatel Kayserispor'u uzatma dakikalarında Rachid Ghezzal'ın attığı golle 1-0 mağlup etti.

Beşiktaş, 2022-2023 sezonunun ilk maçında Yukatel Kayserispor'u uzatma dakikalarında Rachid Ghezzal'ın attığı golle 1-0 mağlup etti.

İki takımın da 10 kişi kaldığı mücadelede siyah-beyazlı takıma 3 puanı getiren Ghezzal'ın golünün ardından büyük bir sevinç yaşandı.

Yedek kulübesindeki tüm oyuncuların sahaya girerek kutladığı gol, Beşiktaş'a Valerien Ismael'in görev yaptığı süre içinde 4. galibiyeti yaşattı.

Geçen sezonun 31. haftasında Beşiktaş'ta göreve başlayan Ismael, siyah-beyazlı takımın başında görev aldığı 9. maçı galibiyetle tamamladı.

Geçtiğimiz sezonun 8 haftasında 4 beraberlik, 3 galibiyet ve 1 yenilgi alan Beşiktaş, Fransız teknik adamla yeni sezona 3 puan alarak başladı.

Cenk Tosun 2 dakikada atıldı

Beşiktaş'ın bu sezon bir kez daha kadrosuna kattığı Cenk Tosun, siyah-beyazlı takımla 3. döneminin ilk maçında kırmızı kartla oyundan atıldı.

77. dakikada Kartal Kayra Yılmaz'ın yerine oyuna giren Cenk Tosun, 90+1. dakikada yaptığı faulün ardından sarı kart gördükten 2 dakika sonra ikinci sarı kartı görerek oyundan ihraç edildi.

Kayserispor 10 kişi kaldı

Kayserispor, Beşiktaş karşısında mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Mücadelenin 59. dakikasında yaptığı faulün ardından sarı kart gören Ali Karimi, 67. dakikada Salih Uçan'a yaptığı faulün ardından ikinci kırmızı kartla oyundan atıldı.

Cenk Tosun'un golü VAR'dan döndü

Beşiktaş'ta 84. dakikada Cenk Tosun'un attığı gol VAR incelemesinin ardından geçerli sayılmadı.

84. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Masuaku'nun kafayla havalandırdığı topu Weghorst altıpas içinde indirdi, Cenk Tosun'un vuruşunda top ağlarla buluştu ancak geçerlilik kazanmadı. Siyah-beyazlı oyuncuların büyük sevincinin ardından hakem Ümit Öztürk, VAR incelemesinin ardından yapılan uyarıyla pozisyonun ofsayt olduğuna hükmederek golü geçersiz saydı.

Galibiyet üçlüsü Weghorst'tan

Beşiktaş'ta galibiyetle biten maçların ardından bir tribün ritüeli haline gelen maç sonu üçlüsünü Wout Weghorst yaptırdı.

Ghezzal'ın uzatma dakikalarında attığı golün ardından büyük sevinç yaşayan Beşiktaşlı taraftarlar, maç sonunda da bütün oyuncuları tribünlere çağırarak galibiyeti kutladı.

YORUMLAR
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Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor'u 1-0 yendi Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor'u 1-0 yendi Yukatel Kayserispor: 1-0 Yukatel Kayserispor: 1-0
Kaynak: AA

Rachid Ghezzal, Kayserispor, Cenk Tosun, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş sezona galibiyetle başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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