Beşiktaş 5-1'le Hatayspor'u Geçti - Son Dakika
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Beşiktaş 5-1'le Hatayspor'u Geçti

Solskjaer, Hatayspor galibiyetinden mutlu ve Fenerbahçe derbisi için motivasyonun yüksek olduğunu belirtti.

25.04.2025 23:24
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Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Hatayspor karşısında geriye düşmelerine rağmen iyi bir reaksiyon göstererek 3 puan aldıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u 5-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer açıklamalarda bulundu.

"Reaksiyonumuz iyiydi"

3 puan dolayısıyla mutlu olduğunu dile getirerek sözlerine başlayan Solskjaer, "Hatayspor buraya iyi oynamaya ve kazanmaya da geldi. Bunu da maçın başında gösterdiler. İlk periyotta bizden daha iyiydiler. Ama bu sefer duygusal kontrolü kaybetmedik. Bu bizim için çok önemliydi. Kolay değil burada bunu yapmak. Reaksiyonumuz iyiydi. Durumu iyi götürdük. İkinci yarı maçın anahtarı iyi defans yapmamızdı. Geride çok boşluk bulacağımızı biliyorduk ve bunları kullandık. Galibiyetten dolayı mutluyuz" ifadelerini kullandı.

"Immobile'nin hat-trick yapmasından dolayı çok mutluyum"

Deneyimli teknik adam, Ciro Immobile'nin hat-trick yapmasından dolayı duyduğu memnuniyeti de dile getirerek, "O çok üst düzey bir profesyonel ve iyi futbolcu. Son haftalarda oynamam durumuna karşın da davranışı iyiydi. Süreci iyi götürdü ve iyi çalıştı. İçinde bulunduğumuz durumda tecrübe de çok önemli. Onlara da ihtiyacımız var. Bugün onun hat-trick yapmasından dolayı çok mutluyum" şeklinde konuştu.

Immobile ile sezon sonu yolların ayrılıp ayrılmayacağıyla ilgili gelen bir soruyu ise Ole Gunnar Solskjaer, şöyle cevaplandırdı:

"Hedefimiz sezonu en iyi şekilde bitirmek. Başkanımız kendisiyle konuşuyor, ben konuşuyorum. Herkesin mutlu olması gerekiyor. Bir oyuncu oynadığı ve gol attığı zaman mutlu oluyor."

"Çok mutluyum Keny için"

Keny Arroyo'nun, Süper Lig'de ilk golünü attığının hatırlatılması üzerine de Norveçli teknik adam, "Çok mutluyum Keny için. Takım arkadaşları onun adına çok mutlu. Ben o pozisyonda Rafa'nın golü kendisinin atacağını düşünmüştüm ama takım arkadaşının özgüven kazanması için servis yaptı. Onunla sürekli ekstra çalışıyoruz. Daha da çalışacak. Gençler için bu çok önemli. Büyük maçlara böyle hazır olabilirler. Sahadaki durumu çok iyiydi. Umarım daha da iyi olacak" cümlelerine yer verdi.

"Futbol oynamak, bu yeteneğe sahip olmak bir lütuf"

Oyuncuların futbol oynarken zevk almaları gerektiğini de belirten 52 yaşındaki teknik direktör, "Bizim tesisimize bu hafta Zafer isimli bir birey geldi. Felçli bir birey. Zafer oyuncularımıza bir konuşma yaptı. Futbol oynamak, bu yeteneğe sahip olmak bir lütuf. Bunu oyuncularımızın anlaması lazım. Zafer; 'Beşiktaş iyi oynadığı zaman, koştuğu zaman ben hayatta olduğumu hissediyorum' diye bir cümle kurdu. Yapmaları gereken şey yüzde 100'lerini vermek" dedi.

Fenerbahçe derbisi hakkında

Solskjaer, gelecek hafta deplasmanda oynanacak Fenerbahçe derbisini de değerlendirdi. Ole Gunnar Solskjaer, "Maç yüzde 100 motivasyona sahip iki takım arasında olacak. Çok büyük bir maç olacak. Jose Mourinho'yu iyi tanıyorum. O da beni iyi tanıyor. Takımların içinde bulunduğu sıralamadan bağımsız bir maç. Takımını en iyi şekilde hazırlayacak. Ben de aynısını yapacağım" diye konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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