Beşiktaş, 59 golle sezonu 4. sırada tamamladı

18.05.2026 11:30
Beşiktaş, bu sezon 34 maçta 59 gol atarak 4. sırada yer aldı. En golcü oyuncu Orkun Kökçü oldu.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonundaki 34 maçta 59 gol kaydetti.

Sezonu 60 puanla 4. sırada tamamlayarak beklentilerin uzağında kalan siyah-beyazlı futbol takımında, 17 oyuncu skor üretti.

Beşiktaş'ta gol sayısında çift haneleri 15 sezon sonra ilk kez hiçbir oyuncu göremedi.

Siyah-beyazlılarda bu sezon ligde çift hanelere 8 golle Orkun Kökçü yaklaşırken 2010-11 sezonunda da Brezilyalı santrfor Deyvison Bobo 8 golde kalmıştı.

En golcü, kaptan Orkun Kökçü

Beşiktaş'ta ligde takımın en golcüsü kaptan Orkun Kökçü oldu.

Tecrübeli orta saha oyuncusu sezonu 8 golle tamamlarken devre arasında takımdan ayrılan Tammy Abraham, 7 golle ikinci sırada yer aldı.

Kış transfer döneminde takıma dahil olan Güney Koreli forvet Hyeon-gyu Oh ise 6 kez rakip fileleri havalandırdı. Takımdan ayrılışı gündem olan Rafa Silva ise siyah-beyazlı ekibe 5 gollük katkı sağladı.

Beşiktaş'ta bu dört oyuncunun dışında Vaclav Cerny, El Bilal Toure, Cengiz Ünder ve Jota Silva 5'er, Tiago Djalo, Wilfred Ndidi, Kristjan Asllani ve Junior Olaitan 2'şer, Milot Rashica, Emirhan Topçu, Mustafa Hekimoğlu, Emmanuel Agbadou ve Amir Murillo ise 1'er gol atma sevinci yaşadı.

17 farklı isimden gol katkısı

Sezonda 59 gole imza atan Beşiktaş'ta 17 farklı futbolcu rakip fileleri havalandırdı.

Siyah-beyazlılarda Orkun Kökçü, Tammy Abraham, Hyeon-gyu Oh, Rafa Silva, Vaclav Cerny, El Bilal Toure, Cengiz Ünder, Jota Silva, Tiago Djalo, Wilfred Ndidi, Kristjan Asllani, Junior Olaitan, Milot Rashica, Emirhan Topçu, Mustafa Hekimoğlu, Emmanuel Agbadou ve Amir Murillo ağları havalandırmayı başardı.

En golcü 4. takım

Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon gol sıralamasında 4. basamakta yer aldı.

Siyah-beyazlı ekip, rakip fileleri 59 kez havalandırdı ve en golcü 4. takım olarak kayıtlara geçti.

Ligde en çok gol atan takımlar ise 77'şer gol kaydeden Fenerbahçe ve Galatasaray ile 61 gol atan Trabzonspor oldu.

5 maçta gol atamadı

Siyah-beyazlılar, sezondaki 5 maçta gol sevinci yaşayamadı.

Beşiktaş, Süper Lig'de deplasmanda Corendon Alanyaspor, Göztepe ile Fenerbahçe, sahasında ise Galatasaray ve Fatih Karagümrük karşılaşmalarında gol kaydedemedi.

Siyah-beyazlı takım, bu sezon Alanyaspor'a 2-0, Göztepe'ye 3-0, Fenerbahçe ve Galatasaray'a 1-0 mağlup olurken Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı.

Maçların ilk 15 dakikasında 14 gol üretti

Beşiktaş, bu sezon ligde attığı 59 golün 14'ünü maçların ilk 15 dakikalık bölümünde kaydetti.

Maçların ilk 15 dakikasında 14 gole imza atan siyah-beyazlılar, 16 ile 30. dakikalarda 7, 31 ile 45. dakikalar arasında 9 ve ilk yarı uzatmalarında 2 kez gol sevinci yaşadı.

Karşılaşmaların ikinci yarılarında 46 ile 60. dakikalarında 10 gol atan Beşiktaş, 61 ile 75. dakikalarda da 8 kez ağları sarstı. Mücadelelerin son bölümünde 76 ile 90. dakikalar arasında 3 gol kaydeden siyah-beyazlı takım, uzatma dakikalarında 6 kez fileleri havalandırdı.

Kalesinde 40 gol gördü

Beşiktaş, bu sezon 40 kez topu ağlarında gördü.

Süper Lig'de oynadığı 34 maçın 10'unda gol yemeyen siyah-beyazlılar, toplamda kalesindeki 40 gole engel olamadı.

Kaynak: AA

