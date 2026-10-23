Beşiktaş'a 1 milyon 60 bin lira ceza kesen PFDK, 8 Süper Lig kulübünü cezalandırdı - Son Dakika
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Beşiktaş'a 1 milyon 60 bin lira ceza kesen PFDK, 8 Süper Lig kulübünü cezalandırdı

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TFF PFDK, Süper Lig'de 8 kulübe çeşitli gerekçelerle para cezası verdi; Beşiktaş 1 milyon 60 bin lira ödeyecek. Gaziantep FK teknik direktörü Orhan Ak'a hakareti nedeniyle 1 maç soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 50 bin lira ceza kesildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Süper Lig'den 8 kulübe para cezası verdi.

Federasyonun açıklamasına göre kurul, çeşitli sebeplerden Beşiktaş'ı 1 milyon 60 bin, Trabzonspor'u 710 bin, Gençlerbirliği'ni 530 bin, Göztepe'yi 420 bin, Amed Sportif Faaliyetler'i 350 bin, Fenerbahçe, Galatasaray ve TÜMOSAN Konyaspor'u ise 280 biner lira para cezası verilmesi kararı aldı.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Orhan Ak'a rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 50 bin lira para cezası verildi.

İstanbul Başakşehir antrenörü John Lammers'e ise rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 100 bin lira para cezası uygulandı.

Trendyol 1. Lig cezaları

PFDK, farklı nedenlerden Trendyol 1. Lig ekipleri Batman Petrolspor'a 280 bin, Metro Holding Kayserispor ile Artı Değer Vanspor FK'ye ise 140 biner lira para cezası verdi.

Eminevim Ümraniyesporlu futbolcu Oğuz Yıldırım, İstanbulsporlu oyuncu Aytaç Kara ve Muğlasporlu futbolcu Luis Mago ise rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketleri sebebiyle ikişer müsabakadan men ve 33 bin 500'er lira para cezasına çarptırıldı.

Kaynak: AA
Profesyonel Futbol Disiplin KuruluTürkiye Futbol FederasyonuGaziantep FKOrhan AkBeşiktaşGüncelSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş'a 1 milyon 60 bin lira ceza kesen PFDK, 8 Süper Lig kulübünü cezalandırdı - Son Dakika
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