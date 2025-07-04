Beşiktaş'a 900 Bin Euro Ceza

Beşiktaş, UEFA'nın kadro maliyeti kuralını ihlal ettiği nedeniyle 900 bin Euro para cezası verdiğini açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten Kamuya Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Şirketimizin UEFA Kulüp Lisanslama ve Finansal Sürdürülebilirlik Yönetmelikleri kapsamında UEFA Kulüp Finansal Kontrol Organı'nın gerçekleştirmiş olduğu inceleme sonucunda 01.12.2023-30.11.2024 dönemi için kadro maliyeti kuralını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bu ihlal sonucunda UEFA tarafından şirketimize 900.000 Euro idari para cezası verilmiştir. Karara ilişkin olarak hukuki temyiz süreci UEFA Kulüp Finansal Kontrol Organının Temyiz Dairesi'nde devam etmektedir. Hukuki süreç tamamlandığında kamuoyuna ayrıca bilgilendirme yapılacaktır" denildi. - İSTANBUL
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