Beşiktaş'a akşam yemeğinde döner ziyafeti - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş'a akşam yemeğinde döner ziyafeti

01.03.2022 22:11
Beşiktaş'a akşam yemeğinde döner ziyafeti

Beşiktaş, Yukatel Kayserispor'a karşı oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçı öncesinde gerçekleştirilen akşam yemeğinde moral depoladı.

Beşiktaş, Yukatel Kayserispor'a karşı oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçı öncesinde gerçekleştirilen akşam yemeğinde moral depoladı.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde yarın Yukatel Kayserispor'u konuk edecek olan Beşiktaş, akşam antrenmanının ardından tesislerde gerçekleştirilen yemekte bir araya geldi. Dönerci Serkan Usta'nın hazırladığı özel döner menüsünü tadan siyah-beyazlı ekip, yarın oynanacak karşılaşma öncesinde keyifli bir zaman geçirdi. Dönerci Serkan Usta, daha önce Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşma öncesinde de siyah-beyazlı ekip için menü hazırlamıştı.


Beşiktaş'a akşam yemeğinde döner ziyafeti
Beşiktaş'a akşam yemeğinde döner ziyafeti
Beşiktaş'a akşam yemeğinde döner ziyafeti
Beşiktaş'a akşam yemeğinde döner ziyafeti
YORUMLAR
500
Beşiktaş, Kayserispor maçına hazır Beşiktaş, Kayserispor maçına hazır Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Türkiye Kupası, Serkan Usta, Kayserispor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Beşiktaş'a akşam yemeğinde döner ziyafeti - Son Dakika


Son Dakika
22:06 Bayraktar SİHA'larına özel beste! Ukrayna Savunma Bakanlığı övgüyle bahsetti
22:04 Ukrayna Ligi Romanya'da bitirilecek! Savaşın ardından ülkeden kaçan Mircea Lucescu girişimlerini sürdürüyor
21:43 Avrupa Parlamentosu Ukrayna'nın başvurusunu kabul etti
21:39 Arda Turan, Burak Elmas'ı sinirlendirdi: Daha sorumlu davranmasını beklerdim
21:12 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un konuşmasına salonu terk ederek tepki gösterdiler
21:09 Burak Elmas'tan çarpıcı açıklamalar: Gedson Fernandes'in gelmesi Galatasaray'ın başka şeylerden vazgeçmesini gerektirecekti
20:43 Dün 33 kuruş zam yapılmıştı! Bu gece LPG Oto gaza 61 kuruş daha zam gelecek
20:41 Bugün ülkemizde koronavirüs sebebiyle 203 kişi hayatını kaybetti, 59 bin 885 yeni vaka tespit edildi
20:39 Fenerbahçe taraftarını delirten Samatta geri dönüyor! Belçika ekibi de performansından memnun kalmadı
20:08 Beşiktaş, Sörloth ve Boupendza'yı radarına aldı! Yeni sezon için görüşmeler başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 22:17:15. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş'a akşam yemeğinde döner ziyafeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement