Beşiktaş'a Juventus'tan yeni dinamo

21.08.2025 18:48
Savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Juventus'un 26 yaşındaki İngiliz stoperi Lloyd Kelly'ye resmi teklif yaptı.

Sezona galibiyetle başlayan Süper Lig devi Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek adına rotasını İtalya'ya çevirdi.

LLOYD KELLY'E TEKLİF

The Sun'da yer alan habere göre; Beşiktaş, Juventus forması giyen 26 yaşındaki İngiliz stoper Lloyd Kelly'i kadrosuna katmak istiyor. Siyah-beyazlıların hazırlık kampında iyi bir grafik çizen deneyimli oyuncu için harekete geçtiği ve takımıyla olan sözleşmesi 2029 yılında bitecek İngiliz savunmacıya teklif yaptığı belirtildi.

PREMIER LİG'DEN TALİPLERİ VAR

Haberde, Beşiktaş'ın yanı sıra Premier Lig'den Crystal Palace ve Sunderland'in de oyuncuyu kadrosuna katmak istediği aktarıldı.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda 19 resmi maçta forma giyen Kelly, bu maçlarda gol ya da asist katkısında bulunamadı.

