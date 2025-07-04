Beşiktaş\'a transfer olan Tammy Abraham soluğu Ayasofya Camii\'nde aldı

Süper Lig devi Beşiktaş'ın yeni transferi olan İngiliz golcü Tammy Abraham, Ayasofya Camii'ne ziyarette bulundu.

ÇEKİMLERİN ARDINDAN AYASOFYA'YI GEZDİ

Siyah-beyazlı kulübün Abraham için hazırladığı ve dijital mecralarından paylaştığı videoya Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Pera Palace Hotel ev sahipliği yapmıştı. 27 yaşındaki futbolcu, çekimlerin ardından ihtişamından etkilendiği Ayasofya Camii'ni gezdi.

SEZON RAKAMLARI

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da geçen sezon kiralık olarak forma giyen Tammy Abraham, tüm kulvarlarda 44 maçta görev yaptı. İngiliz futbolcu, söz konusu maçlarda 10 kez rakip ağları sarstı. Abraham, geçen sezon Milan formasıyla İtalya Süper Kupa şampiyonluğu da yaşadı.