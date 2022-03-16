Beşiktaş'a yeni sponsor - Son Dakika

Beşiktaş, yeni sezon için formasına göğüs reklamı aldı.

Yapılan sponsorluk anlaşması doğrultusunda, 2022-23 sezonundan itibaren iki sezon boyunca siyah beyazlılar yeni sponsoru kripto varlık platformu Rain'i göğsünde taşıyacak. Vodafone Park Güney Tribünü 2021-22 sezonu mart ayı itibarıyla 2 buçuk yıl boyunca Rain Tribünü olarak anılacak.

Lansmana başkan Ahmet Nur Çebi , Asbaşkan Fatih Hakan Avşar, Pazarlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Enis Ulusoy, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürü Seçil Aygül, Pazarlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cenk Sümer , Rain Kurucu Ortakları Joseph Dallago ( CEO ), AJ Nelson ve Yehia Badawi ile Rain Türkiye Genel Müdürü Mehmet Çamır'ın katılımlarıyla Vodafone Park'ta gerçekleştirildi.Başkan Ahmet Nur Çebi, sponsorluk anlaşmasıyla ilgili olarak, "120'nci yılımızı kutlamaya hazırlandığımız 2022-23 sezonu öncesi çok önemli bir sponsorlukla gücümüze güç katıyoruz. Birçok ülkede faaliyet gösteren Rain, Türkiye'de kendi sektöründe güvenilirliği ve uluslararası tecrübesiyle öne çıkan bir kuruluş. İkisi de global değere sahip olan Rain ve Beşiktaş markalarının bir araya gelmesiyle heyecan verici bir iş birliği doğuyor. Yeni sponsorumuz artık forma göğüs ve tribün sponsorumuz olarak tüm gücüyle Beşiktaş'ın başarısına katkı sağlayacak. Uzun soluklu bir yola çıktığımıza ve ortaklığımızın çeşitlenerek süreceğine inanıyorum. Beşiktaş'ın nice başarılarında kol kola olacağız" dedi.Pazarlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Enis Ulusoy, lansmanda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Bugün Türk futbolu için çok önemli bir iş birliğine adım atıyoruz. Beşiktaş JK olarak, finansal hedeflerimiz doğrultusunda başarılı markalar ile yan yana duruyor ve uzun soluklu ortaklıklar gerçekleştiriyoruz. Global bir markayı, yeni sezondan itibaren formamızın göğsünde taşıyacağımızı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Sponsorluk ve ortaklıklar, günümüz futbol ekonomisi içinde önemli bir paya sahip. Seyir zevkinin, heyecanın, rekabetin, tesisleşme ve altyapı yatırımlarının sürekliliği için sponsorluklar; modern futbolun vazgeçilmez öğesi durumunda. Beşiktaş olarak kulübümüze finansal katkı sunarken; değer yaratacak, dünyada rekabetçi konumda olmamızı sağlayacak, markamızı güçlendirecek iş birlikleri yapmaya özen gösteriyoruz. Rain de, kripto varlıklar gibi yeni ve hızla gelişen bir sektörde uluslararası başarı yakalamış ve öncü olmuş bir kuruluş. Global kripto pazarında güvenilir ve güçlü bir yeri olan Rain'in, bu anlamda bizim için çok doğru bir tercih olduğunu düşünüyoruz. 120. yılımızı, futbol tarihine geçecek bir iş birliğiyle ve Rain ile kutlayacak olmaktan çok mutluyuz. Bu anlaşmayla birlikte; yeni forma göğüs ve tribün sponsorumuz Rain ile takımımızla ve milyonlarca taraftarımızla gücümüze güç katarak yolumuza devam edeceğiz. Bu noktada büyük Beşiktaş taraftarını; hızlı, kolay ve güvenilir hizmetleriyle kripto varlık sektöründe fark yaratan Rain markasıyla tanıştırmak da bizi ayrıca memnun ediyor. Bu tarihi nitelikteki anlaşmanın sponsora ve kulübümüze hayırlı olmasını, futbolumuz için yeni kapılar açmasını ve büyük başarıların habercisi olmasını dilerim."Rain Kurucu Ortağı ve CEO'su Joseph Dallago, siyah beyazlı takıma destek verecek olmaktan duydukları heyecanı ifade ederken, "2017'den bu yana tüm dünyada insanların kripto varlıklara güvenilir şekilde erişmesini sağlıyoruz. Ortadoğu bölgesinin en büyük lisanslı kripto varlık platformuyuz. Türkiye, faaliyet gösterdiğimiz coğrafya için çok önemli bir ülke. Bizim sektörümüzde Türkiye'de yoksanız, başarılı sayılmazsınız. İş modelini Türkiye'ye taşıdık ve bölgesel genişleme hareketimizin odağına Türkiye'yi aldık. Rain ile 2021 yılında global çapta 1.9 milyar doların üzerinde işlem yapıldı. Aktif kullanıcı sayısı ise 180 bini aştı. 2022'de bu sayının hem globalde, hem de Türkiye'de artarak devam edeceğine inanıyoruz ve çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz. Biz, bir finansal kurum vizyonuyla çalışıyoruz. Yeni kripto ekonomisinde kilit ve öncü bir rol oynadığımızı düşünüyoruz. Bankacılık sektörüyle güçlü ilişkilerimiz, kripto alanında verdiğimiz eğitimler ve desteklerle güvenilir bir hizmet ortamı inşa ettik. 2021 bizim için bir dönüm noktasıydı ama Rain için bu daha başlangıç. 2022'de de iki kat büyüme hedefiyle ekibimizi genişletmeye, teknolojimize ve sektöre yatırım yapmaya devam edeceğiz. Dünyada birçok marka iş birliğine imza atıyoruz. Özellikle de spor alanındaki ortaklıklara büyük önem veriyoruz. Bahsettiğim gibi; Türkiye'nin Rain için özel bir yeri var ve bugün duyurduğumuz Beşiktaş sponsorluk anlaşmamızı çok önemli bir kilometre taşı olarak nitelendiriyoruz. Çünkü bunun dünya çapında bir iş birliği olacağını düşünüyoruz. Beşiktaş gibi köklü geçmişe sahip bir kulübün 120. yaşını kutlayacağı çok özel bir sezon var önümüzde. Bu özel yıl dönümünü birlikte karşılayacak olmak bizi hem heyecanlandırıyor hem de gururlandırıyor. Yeni sezondan itibaren iki yıl boyunca Beşiktaş'ın değerli formasının göğsünde yer alacağız ve başarılarını destekleyeceğiz. Önümüzdeki sezonu milyonlarca Beşiktaş taraftarı gibi biz de dört gözle bekliyoruz. Futbol dünyasında heyecanı yükselteceğini düşündüğümüz bu ortaklık, Rain'in Türkiye'deki kullanıcılarla buluşması ve hedeflediğimiz gibi sektöründe önemli bir aktör olması için de çok iyi bir fırsat. İki yıl boyunca Beşiktaş'ın başarılarına destek verecek olmak da bizi ayrıca heyecanlandırıyor. Rain, dünyada olduğu gibi gelecekte de Türkiye'de sporla iç içe olmaya ve katkılarını sunmaya devam edecek" şeklinde konuştu.

Lansman, konuşmaların ardından gerçekleştirilen fotoğraf çekimiyle sona erdi.

- İstanbul