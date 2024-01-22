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Beşiktaş, Adana Demirspor maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Beşiktaş, Adana Demirspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Fernando Santos yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı. Siyah-beyazlı ekip, yarın Tüpraş Stadyumu'nda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, Adana Demirspor maçı için hazırlıklarını tamamladı
22.01.2024 - 19:55,
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Beşiktaş, Süper Lig'in 22'nci haftasında sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Fernando Santos yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, yarın saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: DHA
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