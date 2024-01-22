Beşiktaş, Adana Demirspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de yarın Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Fernando Santos'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 22. haftasında, yarın saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda Adana Demirspor ile karşılaşacak. - İSTANBUL