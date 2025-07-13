Beşiktaş, Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı

MARIA Beşiktaş, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında bu ülkenin takımlarından Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı.

Datenpol Arena'da oynanan karşılaşmayı Rumen hakem Christian-Petru Ciochirca yönetti.

Beşiktaş maça Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu, David Jurasek, Demir Ege Tıknaz, Gedson Fernandes, Kartal Kayra Yılmaz, Keny Arroyo, Milot Rashica ve Rafa Silva ile başladı.

Siyah-beyazlı takımın yedek kulübesinde ise Emre Bilgin, Emir Yaşar, Salih Uçan, Felix Uduokhai, Joao Mario, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, Moatasem Al-Musrati, Fahri Kerem Ay, Tayfur Bingöl, Emrecan Terzi, Mustafa Hekimoğlu, Mustafa Azem Yortaç, Emrecan Uzunhan, Jean Onana, Elan Ricardo, Bakhtiyor Zaynutdinov, Amir Hadziahmetovic ve Can Keleş yer aldı.

Beşiktaş, 6. dakikada öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Rashica'nın kale önüne yaptığı ortaya kayarak ters bir vuruş yapan Lukas Malicsek topu kendi ağlarına gönderdi: 0-1.

Müsabakanın ilk yarısında takımlar karşılıklı pozisyonlar bulurken, iki takım kalecileri başarılı kurtarışlara imza attı. Beşiktaş, devreye 1-0 önde girdi.

Siyah-beyazlı takım, ikinci yarıya tamamen farklı bir 11 ile çıktı. Beşiktaş soyunma odasından Emre Bilgin, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, Felix Uduokhai, Emrecan Terzi, Moatasem Al-Musrati, Salih Uçan, Joao Mario, Tayfur Bingöl, Fahri Kerem Ay ve Mustafa Hekimoğlu 11'iyle döndü.

Admira Wacker, 68. dakikada eşitliği yakaladı. Savunma arkasına atılan topa sol kanattan hareketlenen Filip Ristanic, pasını ceza sahası içindeki Marco Wagner'e çıkardı. Bu oyuncu, penaltı noktasına yakın mesafede savunmayı ve kaleciyi çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-1.

Kalan sürede iki ekip de yakaladıkları pozisyonları gole çeviremedi ve müsabaka 1-1 berabere sona erdi.

Solskjaer, santrforsuz sistemi denedi

Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Admira Wacker ile oynanan hazırlık maçının ilk yarısında santrforsuz sistemi denedi.

Solskjaer, Avusturya temsilcisine karşı ilk 11'de şans verdiği kanat oyuncusu Milot Rashica'yı en uçta görevlendirdi.

Rashica ile Rafa Silva'nın ilk yarıda bazı pozisyonlarda yer değiştirdiği gözlendi.

Norveçli teknik adam, geçen sezon da birkaç maçta aynı sistemi uygulamıştı.

Gedson Fernandes sol açıkta oynadı

Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, Admira Wacker ile oynanan hazırlık maçında sol açıkta görev aldı.

Portekizli futbolcu, ilk 45 dakikada sol bek David Jurasek ile uyumlu bir görüntü ortaya koydu.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Gedson Fernandes'i yaz kampındaki antrenmanlarda birçok kez sol açıkta denedi.

Demir Ege Tıknaz göz doldurdu

Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz, sezon öncesi kamp çalışmaları ve hazırlık maçlarındaki performansıyla ön plana çıkıyor.

Geçen sezonu Portekiz ekibi Rio Ave'de kiralık geçiren genç futbolcu, siyah-beyazlı formayla Admira Wacker'e karşı ilk 45 dakikada forma giydi.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in oyun kurulumunda büyük rol üstlenen Demir Ege, yeni sezon öncesi hazır bir görüntü çiziyor.

Beş futbolcu, kadroda yer almadı

Beşiktaş'ın Admira Wacker ile oynadığı hazırlık maçında beş oyuncu müsabaka kadrosunda yer almadı.

Siyah-beyazlı takımda kaleciler Ersin Destanoğlu ile Göktuğ Baytekin, Tammy Abraham, Ernest Muçi ve Semih Kılıçsoy karşılaşmanın kadrosunda bulunmadı.

Taraftarlardan Beşiktaş'a büyük ilgi

Avusturya'da yaşayan Beşiktaşlı taraftarlar, Admira Wacker ile oynanan hazırlık karşılaşmasında siyah-beyazlı takımı yalnız bırakmadı.

Datenpol Arena'da oynanan müsabakaya büyük ilgi gösteren taraftarlar, Beşiktaş'ı maç boyu yaptıkları tezahüratlarla destekledi.