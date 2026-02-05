Beşiktaş, Agbadou transferinde mutlu sona ulaştı - Son Dakika
Spor

Beşiktaş, Agbadou transferinde mutlu sona ulaştı

Beşiktaş, Agbadou transferinde mutlu sona ulaştı
05.02.2026 20:00
Beşiktaş stoper oyuncusu Emmanuel Agbadou'nun transferi için oyuncu ve kulübü ile anlaşma sağladı. Emmanuel Agbadou, Beşiktaş ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak. 17 milyon euro bonservis ile sonuçlanacak olan bu transfer, kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferi olacak.

Süper Lig devi Beşiktaş, haftalardır girişimlerini sürdürdüğü Emmanuel Agbadou transferi için kulübü Wolverhampton ve oyuncu tarafıyla mutlu sona ulaştı.

4.5 YILLIK İMZA

Siyah-beyazlılar, her iki tarafla da anlaşmaya varmasının ardından oyuncuyu İstanbul'a getirmek üzere İngiltere'ye özel uçak gönderdi. Siyah-beyazlılar, Fildişi Sahilli stoper ile senelik 3 milyon Euro'dan 4.5 yıllık kontrat imzalayacak.

EN PAHALI İKİNCİ TRANSFER

Beşiktaş, Emmanuel Agbadou transferi için Wolverhampton'a 17 milyon Euro bonservis ödeyecek. Bu rakam, siyah-beyazlı kulüp tarihinin Orkun Kökçü'den sonra en pahalı ikinci transferi olarak kayıtlara geçecek.

SEZON PERFORMANSI

Takımıyla bu sezon tüm kulvarlarda 17 maça çıkan 28 yaşındaki Agbadou, 1284 dakika sahada kaldı ve 2 asist yaptı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ersin Çerkes Ersin Çerkes:
    bir türlü yapamadınuz şunu hadi artık 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
