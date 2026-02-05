Süper Lig devi Beşiktaş, haftalardır girişimlerini sürdürdüğü Emmanuel Agbadou transferi için kulübü Wolverhampton ve oyuncu tarafıyla mutlu sona ulaştı.
Siyah-beyazlılar, her iki tarafla da anlaşmaya varmasının ardından oyuncuyu İstanbul'a getirmek üzere İngiltere'ye özel uçak gönderdi. Siyah-beyazlılar, Fildişi Sahilli stoper ile senelik 3 milyon Euro'dan 4.5 yıllık kontrat imzalayacak.
Beşiktaş, Emmanuel Agbadou transferi için Wolverhampton'a 17 milyon Euro bonservis ödeyecek. Bu rakam, siyah-beyazlı kulüp tarihinin Orkun Kökçü'den sonra en pahalı ikinci transferi olarak kayıtlara geçecek.
Takımıyla bu sezon tüm kulvarlarda 17 maça çıkan 28 yaşındaki Agbadou, 1284 dakika sahada kaldı ve 2 asist yaptı.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Agbadou transferinde mutlu sona ulaştı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)