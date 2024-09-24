Beşiktaş-Ajax Maçının Hakemi Belli Oldu

Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde 26 Eylül Perşembe günü Beşiktaş'ın Hollanda ekibi Ajax ile oynayacağı ilk hafta karşılaşmasında İngiliz hakem John Brooks düdük çalacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Johan Cruijff ArenA'da saat 22.00'de başlayacak müsabakada Brooks'un yardımcılıklarını Simon Bennett ile Daniel Robathan üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Tim Robinson oldu.

Öte yandan zorlu müsabakada VAR'da Stuart Attwell; AVAR'da ise Peter Bankes görev yapacak.