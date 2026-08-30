Beşiktaş, Al-Musrati ile Sözleşmeyi Feshetti
Beşiktaş, Libyalı futbolcu Al-Musrati'nin sözleşmesini karşılıklı olarak sonlandırdığını açıkladı.
Beşiktaş, Libyalı orta saha oyuncusu Al-Musrati ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüp, Al Musrati'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak sonlandırıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcumuz Almoatasembellah Ali Mohamed Al-Musrati ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir."
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Al-Musrati ile Sözleşmeyi Feshetti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?