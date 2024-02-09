Beşiktaş Kulübü, Al-Musrati'nin transferi için görüşmelere başladı - Son Dakika
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Beşiktaş Kulübü, Al-Musrati'nin transferi için görüşmelere başladı

Beşiktaş Kulübü, Al-Musrati\'nin transferi için görüşmelere başladı

Beşiktaş Kulübü, orta saha oyuncusu Al-Musrati'nin transferi için Portekiz ekibi Braga ile görüşmelere başladığını duyurdu. Transferin gerçekleşmesi halinde Al-Musrati, Beşiktaş formasıyla mücadele edecek.

09.02.2024 20:45  Güncelleme: 20:45
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Beşiktaş Kulübü, Al-Musrati'nin transferi için oyuncu ve Portekiz ekibi Braga ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Kaynak: AA

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Portekiz, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

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