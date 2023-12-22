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Beşiktaş, Alanyaspor maçındaki çirkin tezahüratlar nedeniyle PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika
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Beşiktaş, Alanyaspor maçındaki çirkin tezahüratlar nedeniyle PFDK'ya sevk edildi

Beşiktaş, 21 Aralık 2023 tarihinde oynanan Beşiktaş - Alanyaspor maçındaki çirkin ve kötü tezahüratlar sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Beşiktaş, Alanyaspor maçındaki çirkin tezahüratlar nedeniyle PFDK\'ya sevk edildi
22.12.2023 - 20:08,
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Beşiktaş, Alanyaspor maçındaki çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce alınan karar şöyle:

"1- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 21.12.2023 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-CORENDON ALANYASPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Beşiktaş, Alanyaspor maçındaki çirkin tezahüratlar nedeniyle PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika
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