Beşiktaş, Alanyaspor maçındaki çirkin tezahüratlar nedeniyle PFDK\'ya sevk edildi

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Beşiktaş, Alanyaspor maçındaki çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce alınan karar şöyle:
"1- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 21.12.2023 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-CORENDON ALANYASPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
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